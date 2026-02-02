Advertisement
पति की बेवफाई की शिकायत पर ससुर बना दरिंदा, तमंचे की नोक पर बहू से किया दुष्कर्म

Bijnor News: बिजनौर में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है. दिल्ली निवासी महिला कमरूनीशा ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी को उसके ही ससुर ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म का शिकार बनाया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:13 PM IST
पति की बेवफाई की शिकायत पर ससुर बना दरिंदा, तमंचे की नोक पर बहू से किया दुष्कर्म

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी:   उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है. दिल्ली निवासी महिला कमरूनीशा ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी को उसके ही ससुर ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म का शिकार बनाया.  मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपने पति की बेवफाई से तंग आकर ससुर से शिकायत की. 

11 साल पुराना निकाह, दो बच्चे और फिर धोखा
रिपोर्ट के मुताबिक, कमरूनीशा की बेटी का निकाह करीब 11 साल पहले बिजनौर के नामचीन कारोबारी ज़हीर अहमद के बेटे फरहान से हुआ था. निकाह के बाद पीड़िता के दो बच्चे भी हुए. शुरुआती वर्षों के बाद पति फरहान के संबंध मेरठ की एक महिला से हो गए.  जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकालने की धमकी दी गई. 

ससुर से शिकायत, तीसरी पत्नी बनने का प्रलोभन
पति की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने यह पूरा मामला अपने ससुर ज़हीर अहमद को बताया.  आरोप है कि ससुर ने न केवल शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया,  पीड़िता को तीसरी पत्नी के रूप में रखने और निकाह का प्रलोभन दिया.  

तमंचे की नोक पर दुष्कर्म का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि 13 अगस्त को ज़हीर अहमद ने पिस्टल की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब उसने इस घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को दी तो पति फरहान, जेठ और सास ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया.

पति पर कई शादियों और महिलाओं के शोषण के आरोप
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका पति फरहान हर साल एक नई लड़की से शादी करता है और कुछ समय बाद उसे छोड़ देता है. पीड़िता का कहना है कि फरहान महिलाओं को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करता है. उसने पुलिस को फरहान की अन्य लड़कियों के साथ कई तस्वीरें भी सौंपी हैं.

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
पुलिस ने पीड़िता के ससुर ज़हीर अहमद के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि पीड़िता का आरोप है कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पीड़िता की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए.

यह भी पढ़ें : कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या, गांव में दहशत
 

