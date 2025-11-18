ससुर बहू के साथ कमरे में मना रहा था रंगरेलियां… बेटे ने रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर कलयुगी बाप के काले कर्म जान दहल उठे लोग!

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी : उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना में 15 नवंबर को गन्ने के खेत में मिले शव ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. प्रारंभिक तौर पर मृतक के पिता सुभाष तोमर ने पुलिस को बताया था कि उनका बेटा 12 नवंबर से लापता था और संभवतः गुलदार ने उसका शिकार किया शव की स्थिति देखकर पुलिस और वन विभाग भी प्रारंभ में इसे जंगली जानवर का हमला मान रहे थे और पूरे इलाके में गुलदार की मौजूदगी की आशंका जताई जाने लगी.

मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके निष्कर्षों ने मामले को पूरी तरह पलट दिया. रिपोर्ट में साफ हो गया कि युवक की मौत जंगली जानवर के हमले से नहीं, बल्कि धारदार हथियार से की गई हत्या से हुई है.रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और हत्या की कड़ी जोड़ना शुरू किया.

क्या है पूरा मामला ?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सौरभ के पिता सुभाष तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. कड़ी पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक था. पिता सुभाष ने कबूल किया कि उसके अपने बेटे की पत्नी से अवैध संबंध थे. बेटे सौरभ ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद पिता ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए बेटे को ही मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया.

फावड़े से किया हमला, पहले तमंचे से मारने की कोशिश

सुभाष तोमर ने पुलिस को बताया कि 12 नवंबर की दोपहर दोनों खेत पर काम कर रहे थे. इसी दौरान उसने बेटे पर तमंचे से फायर किया, लेकिन गोली सौरभ के बराबर से निकल गई. पकड़े जाने के डर से गुस्साए पिता ने फावड़ा उठाकर बेटे पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.हत्या के बाद उसने जंगली जानवर का झूठा बहाना बनाकर पुलिस और गांव वालों को गुमराह करने की कोशिश की.

पुलिस ने किया मामले का खुलासा, आरोपी पिता गिरफ्तार

पुलिस ने पोस्टमार्टम और पूछताछ के आधार पर इस निर्मम हत्या का खुलासा कर आरोपी पिता सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लिया है. गांव में इस घटना से दहशत और दुख का माहौल है कि एक कलयुगी बाप ने अपने ही बेटे की जान ले ली.

