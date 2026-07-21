मां की जान बचाने के लिए गुलदार से दरांती लेकर भिड़ गया बेटा, लेकिन नहीं बचा सका जिंदगी

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बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन सामने आने वाली गुलदार की घटनाएं अब आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी हैं। ताजा मामला जिले के एक ग्रामीण इलाके का है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां को गुलदार के जबड़े से छुड़ाने के लिए उसका बेटा अपनी जान की परवाह किए बिना दरांती लेकर खूंखार जानवर से भिड़ गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपनी मां की जान नहीं बचा सका. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीणों में भारी गुस्सा व दहशत का माहौल है.
सामने आया मां-बेटे का संघर्ष
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय घटी जब रोजमर्रा की तरह ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घरों और खेतों के आसपास के कामों में व्यस्त थे. गुलदार अचानक से एक घर या खेत के पास आ धमका और उसने महिला पर हमला बोल दिया. मां की चीख-पुकार सुनकर उसका बेटा तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचा.
अपनी आंखों के सामने मां को मौत के मुंह में जाते देख बेटे ने एक पल की भी देरी नहीं की. उसने पास पड़ी दरांती उठाई और सीधे गुलदार से भिड़ गया. उसने अपनी पूरी ताकत से गुलदार का मुकाबला किया ताकि किसी तरह मां की जान बचाई जा सके. बेटे का यह साहस देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए, लेकिन खूंखार जानवर के आगे उसकी कोशिशें आखिरकार नाकाम साबित हुईं. गुलदार हमले के बाद वहां से भाग निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.
ग्रामीणों में दहशत और गुस्सा
इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतका के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों का कहना है कि बिजनौर जिले में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आए दिन खेतों में काम करने वाले किसान और ग्रामीण इन हिंसक जानवरों का शिकार बन रहे हैं.
ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को कई बार इस बारे में सूचित किया जा चुका है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते. लोगों में इस बात को लेकर भी भारी गुस्सा है कि वन विभाग केवल घटना होने के बाद कागजी कार्रवाई करता है, लेकिन जमीन पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं.
प्रशासन और वन विभाग की कार्रवाई का इंतजार
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और स्थिति का जायजा ले रहे हैं. वन विभाग के अधिकारियों ने इलाके में कांबिंग बढ़ाने और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की बात कही है.
हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के आश्वासन उन्हें पहले भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात जस के तस बने हुए हैं. लोगों की निगाहें अब पूरी तरह से वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस खौफनाक आतंक से स्थाई राहत मिल पाएगी और वे सुरक्षित जीवन जी सकेंगे. इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जंगलों के नजदीक रहने वाले इंसानों की जान की कीमत कब समझी जाएगी.