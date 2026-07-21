मां की जान बचाने के लिए गुलदार से दरांती लेकर भिड़ गया बेटा, लेकिन नहीं बचा सका जिंदगी

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन सामने आने वाली गुलदार की घटनाएं अब आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी हैं। ताजा मामला जिले के एक ग्रामीण इलाके का है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां को गुलदार के जबड़े से छुड़ाने के लिए उसका बेटा अपनी जान की परवाह किए बिना दरांती लेकर खूंखार जानवर से भिड़ गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपनी मां की जान नहीं बचा सका. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीणों में भारी गुस्सा व दहशत का माहौल है.