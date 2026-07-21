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मां की जान बचाने के लिए गुलदार से दरांती लेकर भिड़ गया बेटा, लेकिन नहीं बचा सका जिंदगी

Bijnor News: बिजनौर जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन सामने आने वाली गुलदार की घटनाएं अब आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी हैं। ताजा मामला जिले के एक ग्रामीण इलाके का है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 21, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:29 PM IST
मां की जान बचाने के लिए गुलदार से दरांती लेकर भिड़ गया बेटा, लेकिन नहीं बचा सका जिंदगी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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