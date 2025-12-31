'इन्फ्लुएंसर मीट' पर टिप्पणी बनी जानलेवा! महिला इन्फ्लुएंसर को गोली मारकर चौक पर लटकाने की धमकी, पुलिस ने उठाया ये कदम

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी : उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इनफ्लुएंसर मीट का आयोजन हो रहा हैं जहां पर नामचीन सोशल मीडिया हस्तियां आई थी उसमें से एक महिला इनफ्लुएंसर कार्यक्रम की आलोचना की जिसके बाद इनफ्लुएंसर माथे मे गोली मारकर शक्ति चौक पर लटकाने की धमकी मिली हैं. हालांकि पुलिस की जांच तेजी से चल रहा हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, इनफ्लुएंसर मीट सम्मान से ज्यादा विवाद की वजह बन गया. फूल-मालाओं के बीच सम्मान हुआ, लेकिन बाद में धमकियों का कंटेंट वायरल हो गया. एक युटुबर युवती ने भेदभाव का आरोप लगाया तो माहौल और गर्म हो गया.आरोपों के जवाब में संवेदना नहीं, गरीबी पर तंज उड़ाए गए.

सोशल मीडिया पर सफाई से पहले बयानबाजी

जब यह घटना हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर सफाई से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हुआ. समर्थन में आए वीडियो ने विवाद को शांत करने के बजाय आग में घी डाल दिया. मंच से सम्मान, कैमरे के सामने धमकी दोनों साथ चलते दिखे. “गोली और शक्ति चौक” वाला बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया. इन्फ्लुएंसर मीट कंटेंट क्रिएशन का मंच था, विवाद सबसे वायरल कंटेंट बना.

वायरल वीडियो पर पुलिस की प्रतिज्ञा ?

वीडियों में कहां गया कि माथे पर गोली मरवा कर बिजनौर के शक्ति चौक पर टंगवा दूंगा.यह धमकी एक यूट्यूवर ने इनफ्लुएंसर को दी है. दरअसल यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चर्चित चेहरों का सम्मान करने के लिए इनफ्लुएंसर मीट का आयोजन किया. जो कि विवादों में घिर गया है.हल्दौर थाना क्षेत्र के एक निजी मंडप में सोमवार को इनफ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के तमाम ऐसे लोगों को बुलाया गया जोकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं और हजारों फॉलोअर्स रखते हैं.

कार्यक्रम में भेदभाव का था आरोप

इस कार्यक्रम में इनफ्लुएंसर को सम्मानित किया गया साथ ही उनके स्वागत में फूल माला भी डाली गई. जब यह कार्यक्रम खत्म हुआ तो बाद यूट्यूब पर छाई रहने वाली एक युवती ने वीडियो जारी कर दिया जिसमें कहा कि उक्त कार्यक्रम में भेदभाव हुआ है.

भेदभाव का आरोप लगाने वाली युवती का वीडियो वायरल होने के बाद कार्यक्रम के आयोजक ने आरोप लगाने वाली युवती का नाम लिए बगैर उसकी गरीबी पर तंज कस दिए. इसी बीच आयोजन के एक और समर्थन की वीडियो वायरल हुई. जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो जारी करने वाली युवती या अन्य विरोध में बोलने वाले लोगों को माथे पर गोली मारकर शक्ति चौराहे पर टांगने की धमकी दी गई.

पुलिस के तलाश में आरोपी

धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने उक्त धमकी भरे वीडियो का संज्ञान लिया है.और धमकी देने वाले युवक की तलाश की जा रही है.