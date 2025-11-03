Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2986191
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Bijnor News :चिकन फ्राई के लिए जंग! निकाह में खाने को लेकर जमकर मारपीट, कई बराती हुए घायल

Bijnor News :  बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान चिकन फराई को लेकर बारातियों में विवाद हो गया. जो बाद में मारपीट में बदल गया. घटना में कई लोग घायल हुए. पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor News :चिकन फ्राई के लिए जंग! निकाह में खाने को लेकर जमकर मारपीट, कई बराती हुए घायल

बिजनौर न्यूज/राजीव चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित एक निजी बैंकट हॉल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी में आए दो पक्षों के बारातियों के बीच चिकन फराई को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. मामूली विवाद देखते ही देखते झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, नगीना तहसील के गांव कोटरा से बारात तिबड़ी गांव आई थी. शादी का कार्यक्रम मंझेड़ा के एक बैंकट हॉल में चल रहा था.  बारात और घरात पक्ष के लोगों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम किया गया था. बताया जाता है कि चिकन फराई के वितरण के दौरान कुछ बाराती असंतुष्ट हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खाना नहीं मिला या कम मात्रा में दिया गया.

कहासुनी से मारपीट तक पहुंचा मामला
फराई को लेकर शुरू हुई बहस मामूली बात नहीं रही. दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई. कुछ लोगों ने कुर्सियां और प्लेटें भी उठा लीं, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया. शादी में शामिल महिलाएं और बच्चे डरकर एक तरफ हो गए.वहीं, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विवाद पर काबू नहीं पाया जा सका.

Add Zee News as a Preferred Source

घायल हुए कई लोग, पुलिस ने संभाली स्थिति
सूचना मिलते ही नगीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराया और घायलों को अस्पताल भेजा. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे. यदि किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शादी का माहौल फीका पड़ा
जिस पल खुशियों का जश्न होना था, वहां मारपीट की घटनाओं ने शादी की रौनक फीकी कर दी. दोनों परिवारों के बड़े-बुजुर्गों ने आपस में बैठकर माहौल को शांत करने की कोशिश की, ताकि विवाह की बाकी रस्में शांति से पूरी हो सकें.

यह भी पढ़ें :कोर्ट में मचा हंगामा! प्रेमी को पिटता देख पत्नी बिफरी, पति का गिरेबान पकड़कर बोली— अब नहीं सहूंगी ज़ुल्म!
 

TAGS

bijnor news

Trending news

bijnor news
IIT की तैयारी कर रही युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, गोताखोरों की तलाश जारी
Lakhimpur
लखीमपुर में भीषण हादसा, बाइक टकराने से तीन की मौत, एक घायल
Hardoi News
हरदोई में हादसों को न्योता! 4 सवारियों वाले ऑटो में ढूंस लीं 14 सवारियां, कटा चालान
Lucknow news
पंचायत चुनाव से पहले MLC चुनावों पर फोकस करेगी BJP,जानें भाजपा की 'माइक्रो प्लानिंग'
Lucknow news
त्रिपुरा सीएम की सुरक्षा में सेंधमारी! होटल में कमरे तक पहुंच गया फर्जी IRS अफसर
uttarakhand silver jubilee
आज विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एरिया रेड जोन घोषित
Agra News
विश्वकप में दीप्ति के प्रदर्शन पर आगरा में जश्न,माता-पिता बोले-'बिटिया तुम पर गर्व'
UP Encounter
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, बुलंदशहर में 25 हजार का इनामी गैंगस्टर हुआ लंगड़ा
Bahraich news
बहराइच में किशोरी की बेरहमी से हत्या, हाथ-पैर तोड़े, नाक में बालू और फेविकोल भरा
Lucknow news
वर्ल्ड कप जीतने पर लखनऊ-आगरा समेत पूरे यूपी में जश्न,सीएम योगी ने बेटियों को दी बधाई