Bijnor News :चिकन फ्राई के लिए जंग! निकाह में खाने को लेकर जमकर मारपीट, कई बराती हुए घायल

बिजनौर न्यूज/राजीव चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित एक निजी बैंकट हॉल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी में आए दो पक्षों के बारातियों के बीच चिकन फराई को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. मामूली विवाद देखते ही देखते झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, नगीना तहसील के गांव कोटरा से बारात तिबड़ी गांव आई थी. शादी का कार्यक्रम मंझेड़ा के एक बैंकट हॉल में चल रहा था. बारात और घरात पक्ष के लोगों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम किया गया था. बताया जाता है कि चिकन फराई के वितरण के दौरान कुछ बाराती असंतुष्ट हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खाना नहीं मिला या कम मात्रा में दिया गया.

कहासुनी से मारपीट तक पहुंचा मामला

फराई को लेकर शुरू हुई बहस मामूली बात नहीं रही. दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई. कुछ लोगों ने कुर्सियां और प्लेटें भी उठा लीं, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया. शादी में शामिल महिलाएं और बच्चे डरकर एक तरफ हो गए.वहीं, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विवाद पर काबू नहीं पाया जा सका.

घायल हुए कई लोग, पुलिस ने संभाली स्थिति

सूचना मिलते ही नगीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराया और घायलों को अस्पताल भेजा. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे. यदि किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शादी का माहौल फीका पड़ा

जिस पल खुशियों का जश्न होना था, वहां मारपीट की घटनाओं ने शादी की रौनक फीकी कर दी. दोनों परिवारों के बड़े-बुजुर्गों ने आपस में बैठकर माहौल को शांत करने की कोशिश की, ताकि विवाह की बाकी रस्में शांति से पूरी हो सकें.

