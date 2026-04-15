दूल्हा जान बचाकर दोस्तों संग भागा... शादी में खाने को लेकर 'खूनी संग्राम' मची चीख-पुकार; वीडियो वायरल

विनीत अग्रवाल/अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शादी समारोह के दौरान खाने को लेकर बवाल हो गया. मामूली कहासुनी ने ऐसा तूल पकड़ा कि लड़की और लड़का पक्ष आमने सामने आ गए. इतना ही नहीं दूल्हे को अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों के साथ मौके से भागना पड़ा.

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