मथुरा राजकीय बालिका संरक्षण गृह से पांच नाबालिग फरार, मथुरा-वृंदावन में मचा हड़कंप

Mathura News:  कृष्ण नगरी वृंदावन में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब चैतन्य विहार कॉलोनी स्थित राजकीय बालिका संरक्षण गृह से पांच नाबालिग लड़कियां फरार हो गईं. 14 से 17 वर्ष आयु की इन किशोरियों के अचानक गायब होने से संरक्षण गृह प्रशासन से लेकर पुलिस-प्रशासन तक में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:30 PM IST
मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा कृष्ण नगरी वृंदावन में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब चैतन्य विहार कॉलोनी स्थित राजकीय बालिका संरक्षण गृह से पांच नाबालिग लड़कियां फरार हो गईं. 14 से 17 वर्ष आयु की इन किशोरियों के अचानक गायब होने से संरक्षण गृह प्रशासन से लेकर पुलिस-प्रशासन तक में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह मामला प्रशासनिक लापरवाही की ओर भी इशारा कर रहा है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात किसी समय बालिका संरक्षण गृह से पांच किशोरियां निकल गईं. मंगलवार सुबह जब उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं मिली, तो संरक्षण गृह प्रशासन में हड़कंप मच गया. तत्काल मामले की सूचना अधीक्षिका गायत्री मिश्रा द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद खोजबीन और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई.

पुलिस-प्रशासन में मची अफरा-तफरी
खबर हैं कि घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया. मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे और संरक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था, उपस्थिति रजिस्टर, ड्यूटी स्टाफ और सीसीटीवी सिस्टम की जानकारी ली. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटना अत्यंत संवेदनशील है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने संरक्षण गृह और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. इसके साथ ही स्थानीय लोगों, ऑटो चालकों और दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग संभावित स्थानों पर किशोरियों की तलाश कर रही हैं.

तीन की तलाश जारी
बता दे कि तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. फरार पांच में से दो किशोरियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कैसे और किन परिस्थितियों में संरक्षण गृह से बाहर निकलीं. वहीं, शेष तीन किशोरियों की तलाश लगातार जारी है.

लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत
जिला समाज कल्याण विभाग की तहरीर पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था
इस घटना ने राजकीय बालिका संरक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है और शेष तीन किशोरियों को कब तक सुरक्षित बरामद किया जाता

 

