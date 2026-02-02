सावधान: घर से मत निकलना, कुछ दिखाई न देगा, यूपी के इस जिले के लिए अगले 24 घंटे तक खतरनाक अलर्ट!

विनीत अग्रवाल/अमरोहा: यूपी में मौसम लगातार अपना रंग बदल रहा है. मौसम विभाग ने यूपी के की जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. बारिश के अलावा कई जिलों में ओले गिरने का अलर्ट भी है. अमरोहा में इस समय जोरों की ठंड पड़ रही है. जिले में एक बार फिर घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है. पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की तरह अमरोहा में भी सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगभग ज़ीरो तक पहुंच गई.

सड़कों पर रेंग रहे वाहन

कोहरे के चलते सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई और चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे-9 पर दृश्यता काफी कम दर्ज की गई, जिसके कारण यातायात प्रभावित रहा. कोहरे की वजह से वाहन चालक सतर्कता के साथ सफर करते नजर आए. बीती रात से ही बादलों ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाले हुए है. अमरोहा में कोहरा के चलते आशंका बनी हुई है.लोगों को पास का भी दिखाई नहीं दे रहा है.

कल कैसा था अमरोहा का मौसम

अमरोहा में पिछले पांच-छह दिनों से लगातार मौसम के उतार-चढ़ाव के चलते शीतलहर जारी है. शनिवार देर रात से ही बारिश शुरू हो गई जो रविवार तक जारी रही. रविवार को भी न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच शीतलहर संग बारिश होती रही. जिससे मौसम और सर्द हो गया. सर्दी बढ़ जाने से लोग देर तक अपने घरों में रहे.

यूपी के कई जिलों में बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव होगा. 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

कई जिलों में छाएगा घना कोहरा

जिन जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा वो हैं, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, शामली, मुजफ्फरनगर,सहारनपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, फिरोजाबाद, आगरा,मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत समेत आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे के हालात बने हैं.

