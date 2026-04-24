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जहर बनकर लौट रहा था खाना, अमरोहा में एक्सपायरी सामान की री-पैकिंग का बड़ा खेल बेनकाब

Amroha News: अमरोहा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लोगों की थाली तक जहर पहुंचाने का खतरनाक खेल चल रहा था।  खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर इस पूरे गोरखधंधे का पर्दाफाश किया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:53 PM IST
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Food Department team
Food Department team

अमरोहा/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडौली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी कर मिलावटी और एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में चिप्स, नमकीन, काजू कतली, मैगी, पैकिंग के रसगुल्ले और बर्फी समेत कई खाद्य सामग्री बरामद की गई. 

जांच में सामने आया कि एक्सपायरी हो चुके उत्पादों को खोलकर नए पैकेट में दोबारा पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा था. छापेमारी सहायक आयुक्त खाद्य विनय अग्रवाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार, कुलदीप कुमार दीक्षित, राकेश कुमार और विपिन कुमार शामिल रहे. 

टीम ने मौके से खाद्य पदार्थों के छह नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि यह अवैध कारोबार मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर के ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों तक फैला हुआ था, जहां इस तरह के एक्सपायरी उत्पाद सप्लाई किए जा रहे थे.

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अधिकारियों के अनुसार यह अवैध गतिविधि ढकिया चमन निवासी कलीम द्वारा इशरत अली के मकान में संचालित की जा रही थी. छापेमारी की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरी और फर्जी पैकेजिंग के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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