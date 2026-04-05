बिजनौर में पकड़ा गया आदमखोर गुलदार, 10 वर्षीय बालिका को बनाया था शिकार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

राजवीर चौधरी / बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में करीब 20 दिनों से दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. मुकर्रमपुर गांव में 10 वर्षीय बालिका अदिति को अपना शिकार बनाने वाले इस खूंखार तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. लंबे इंतजार और लगातार दहशत के बाद आई इस खबर ने पूरे इलाके में सुकून का माहौल ला दिया.

वन विभाग की टीम आखिरकार सफल साबित

रविवार सुबह करीब 11 बजे मुकर्रमपुर के जंगल क्षेत्र में इंद्रपाल सिंह के खेत में लगाए गए पिंजरे में यह गुलदार फंस गया. वन विभाग की टीम ने पहले से ही रणनीति के तहत इस स्थान पर पिंजरा लगाया था, जो आखिरकार सफल साबित हुआ.

करीब 20 दिन पहले गांव की 10 वर्षीय बालिका अदिति को इसी गुलदार ने अपना शिकार बनाया था. इस दर्दनाक घटना के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था और लोग घरों से निकलने में भी डर रहे थे.

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ग्रामीणों ने ली राहत भरी सांस

जैसे ही गुलदार के पिंजरे में कैद होने की खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. लोगों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी और कई दिनों बाद गांव में सामान्य स्थिति लौटती नजर आई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय ले गई. अधिकारियों ने पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया.

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में एक और गुलदार देखे जाने की सूचना है. इसको लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि अन्य गुलदारों को पकड़ने के लिए भी जल्द अभियान चलाया जाए.

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