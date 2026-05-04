बुलंदशहर में स्मार्ट मीटर से निकला करंट, एक ही परिवार के चार बच्चों के झुलसने से इलाके में मचा हड़कंप

बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. यह हादसा नगर क्षेत्र के चांदपुर स्थित बर्फी देवी मोहल्ले में हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

क्या है पूरा मामला ?

बताया जा रहा है कि सभी बच्चे घर के बाहर नहा रहे थे, तभी अचानक उन्हें करंट लग गया. परिजनों के अनुसार, घर में लगे स्मार्ट मीटर से करंट आने की आशंका जताई जा रही है, जो इस हादसे की बड़ी वजह बन सकता है. जैसे ही बच्चों को करंट लगा, उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की गई.

जानें डॉक्टर का क्या कहना ?

घटना के बाद परिजन आनन-फानन में सभी बच्चों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, हालांकि लगातार निगरानी और उपचार किया जा रहा है. अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है.

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स्थानीय लोगों का कहना

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और डर दोनों देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि अगर वास्तव में स्मार्ट मीटर में करंट आ रहा था, तो यह बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है. उन्होंने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम को बुलाकर मीटर और वायरिंग की जांच कराई जाएगी, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

यह घटना एक बार फिर बिजली सुरक्षा और स्मार्ट मीटर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है. अगर समय रहते उचित रखरखाव और जांच की जाती, तो शायद इस तरह का हादसा टाला जा सकता था. फिलहाल पूरे इलाके की निगाहें बच्चों की हालत और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं.

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