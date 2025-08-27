Ganesh Chaturthi 2025: भगवान गजानन के जयकारों से गूंजी उठी नगरी,चंदौसी के श्री गणेश मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

सुनील सिंह/संभल: गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व आरंभ हो गया है. 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन इस महापर्व का समापन होगा. इस अवसर पर घरों और मंदिरों भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जाती है.गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के लिए चंदौसी के श्री गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. पूजा अर्चना के लिए मंदिर के बाहर सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं. गणपति की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालु बोले ,योगी सरकार में हो रही है सनातन की वापसी.योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे.

गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर

मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज रहा है. लोगों की लंबी कतारें भगवान गणेश के दर्शन के लिए लगी हुई हैं. गणेश मंदिर इलाके में पुलिस की कड़ी चौकसी है. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. गणेश चतुर्थी के मौके पर आज योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे.

निकलेगी भगवान गजानन की भव्य रथयात्रा

आज भगवान गजानन की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. रथयात्रा को सीप और मोती से सजाया गया है. रथयात्रा का मुख्य आकर्षण 18 फिट ऊंचे गणपति की स्वचलित झांकी होगी. डी एम राजेंद्र पेंसिया ने भगवान गणपति की रथयात्रा के मद्देनजर स्कूल कालेज सहित सभी सरकारी विभागों में अवकाश घोषित किया है. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेल विभाग ने बरेली हरिद्वार रूट से आने जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी बढ़ाई है.

