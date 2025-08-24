Ganesh Chaturthi 2025: संभल के चंदौसी में 21 दिन तक मनाया जाएगा भगवान गणेश का जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी पर निकलेगी भव्य रथयात्रा

संभल/ सुनील सिंह: गणेश चतुर्थी के अवसर पर संभल जनपद के चंदौसी में 21 दिनों तक जोर शोर से गणेशोत्सव मनाया जाता है. भगवान गजानन की भव्य रथयात्रा नगर में निकाली जाती है . चंदौसी में 21 दिनों तक मनाए जाने वाले इस गणेशोत्सव के लिए चंदोसी उत्तर भारत में प्रख्यात है. मुंबई में मनाए जाने वाले गणेशोत्सव की तर्ज पर चंदोसी में मनाए जाने वाले गणेशोत्सव के इस आयोजन को उत्तर भारत का सबसे भव्य आयोजन माना जाता है. चंदौसी में गणेशजन्मोत्सव का शुभारंभ सोमवार से होगा.

21 दिनों तक आस्था का सैलाब

चंदोसी के गणेश जन्मोत्सव में 21 दिनों तक आस्था का सैलाब उमड़ता है. हर घर में भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान कर पूजा अर्चना की जाती है. गणेश मूर्तियों की भारी मांग के चलते राजस्थान के 50 से अधिक मूर्तिकार परिवार कई महीने पूर्व ही चंदौसी पहुंचकर गणेश मूर्तियों को तैयार करना शुरू कर देते है. खास बात यह है कि गणेशजन्मोत्सव को आपसी सौहार्द और हिंदू मुस्लिम भाई चारे की मिसाल भी माना जाता है. गणेश जन्मोत्सव की तैयारियों में इलाके के मुस्लिम बढ़ चढ़कर भागेदारी करते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था

गणेश जन्मोत्सव का शुभारंभ सोमवार को होगा. गणेश जन्मोत्सव के आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखे जाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है. जिले के डी एम राजेंद्र पेंसिया और एस पी कृष्ण विश्नोई ने गणेश जन्मोत्सव स्थल का निरीक्षण कर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं. पुलिस PAC ,RAF की निगरानी में गणेश रथयात्रा निकलेगी.

क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी ?

गणेश चतुर्थी का उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को भी दर्शाता है. माना जाता है कि जब गणेश की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, तो वह अपने साथ घर की विभिन्न बाधाओं को भी दूर ले जाती है और विसर्जन के साथ ही ये बाधाएं नष्ट हो जाती हैं.