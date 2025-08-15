अमरोहा में गंगा का कहर! 40 गांव जलमग्न, 20 गांवों का संपर्क टूटा, 5 मीटर तक बह गई पुल की सड़क
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2881557
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

अमरोहा में गंगा का कहर! 40 गांव जलमग्न, 20 गांवों का संपर्क टूटा, 5 मीटर तक बह गई पुल की सड़क

Amroha News: यूपी में बारिश की वजह से कई जगह पर हालात बहुत ही खराब हैं. अमरोहा में कई गांव जलमग्न हो गए हैं. लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं. पढ़िए कैसे लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं....

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amroha News
Amroha News

विनीत अग्रवाल /अमरोहा: यूपी के अमरोहा जनपद में गंगा इस वक्त उफान पर है और अमरोहा जनपद के गांवों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है. मंडी धनौरा, गजरौला और हसनपुर तहसील के करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा ह.

बस नावों का सहारा
गजरौला के चकनवाला गांव की सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है, जिससे 20 गांवों का संपर्क टूट गया है.  सड़कों पर पानी और गड्ढों के चलते चारे से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली तक पलट रही है.  गंगा धाम तिगरी में इमरजेंसी बोट सर्विस शुरू करनी पड़ी, लेकिन ग्रामीण अभी भी नावों के सहारे पशुओं का चारा लाने को मजबूर हैं.  अंतिम संस्कार तक के लिए लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है. 

गांव छोड़कर जा रहे लोग
कई परिवार घरों में पानी भरने और फसलें बर्बाद होने के बाद मजदूरी की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं.  गांवों में बिजली गुल है, प्राथमिक विद्यालय बंद हैं और मेडिकल सुविधाएं नदारद. राशन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जबकि 85 किमी के दायरे में गंगा का विकराल रूप लगातार बढ़ रहा है.  2018 के बाद छोड़ा गया पानी इस बार भी गांवों में तबाही मचा रहा है. इधर, हसनपुर तहसील में गंगानगर पुल की अप्रोच सड़क 5 मीटर तक कट चुकी है.  कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड विभाग प्लास्टिक के बोरों में मिट्टी भरवा कर सड़क बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात बेकाबू हैं. 

अमरोहा-बुलंदशहर का संपर्क टूटने का खतरा
पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे अमरोहा-बुलंदशहर का संपर्क टूटने का खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचने के बजाय मुख्यालय पर बैठकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं. राहत व बचाव की जिम्मेदारी प्राइवेट नाविकों पर छोड़ दी गई है. फिलहाल गंगा किनारे बसे गांव भगवान भरोसे हैं और खतरा हर घंटे बढ़ता जा रहा है.

TAGS

Amroha NewsUP floodUP Newsamroha Latest news

Trending news

79 independence day
सीएम-राज्यपाल ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे योगी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बादलों का पहरा! उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक होगी जोरदार बारिश
79th Independence Day Live
79th Independence Day Live: आजादी का जश्‍न मना रहा देश, तीन रंगों में सरोबार धर्मनगरी काशी, आज सीएम योगी देंगे सबको संदेश
Jhansi News
बाइक सवार बदमाशों को मां-बेटी ने सिखाया सबक, दौड़ा कर पकड़ा, तमंचा छीन कर दी धुनाई
Lucknow latest news
यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी, वेतन-भत्तों समेत अकाउंट में आएगी इतनी रकम
Lucknow latest news
लखनऊ एयरपोर्ट को लेकर खुशखबरी, रनवे अपग्रेडेशन पूरा, इस तारीख से 24 घंटे उड़ानें
Uttarakhand Panchayat chunav 2025
उत्तराखंड पंचायत चुनाव: 11 में से 10 जिलों में बीजेपी का परचम, देहरादून में कांग्रेस
Lucknow news
कूलिंग की जगह निकली शराब! लखनऊ–बरौनी एक्सप्रेस के एसी डक्ट से मिली बड़ी खेप
Jhansi News
झांसी में बीच सड़क दामाद की धुनाई, पत्नी और सास ने चप्पलों से पीटा,जानिए पूरा मामला
bulandshahr news
बुलंदशहर के चर्चित 'वाहिद हत्याकांड' में 13 साल बाद फैसला, 12 नामजद आरोपी दोषी करार
;