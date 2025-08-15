अमरोहा में गंगा का कहर! 40 गांव जलमग्न, 20 गांवों का संपर्क टूटा, 5 मीटर तक बह गई पुल की सड़क

विनीत अग्रवाल /अमरोहा: यूपी के अमरोहा जनपद में गंगा इस वक्त उफान पर है और अमरोहा जनपद के गांवों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है. मंडी धनौरा, गजरौला और हसनपुर तहसील के करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा ह.

बस नावों का सहारा

गजरौला के चकनवाला गांव की सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है, जिससे 20 गांवों का संपर्क टूट गया है. सड़कों पर पानी और गड्ढों के चलते चारे से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली तक पलट रही है. गंगा धाम तिगरी में इमरजेंसी बोट सर्विस शुरू करनी पड़ी, लेकिन ग्रामीण अभी भी नावों के सहारे पशुओं का चारा लाने को मजबूर हैं. अंतिम संस्कार तक के लिए लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है.

गांव छोड़कर जा रहे लोग

कई परिवार घरों में पानी भरने और फसलें बर्बाद होने के बाद मजदूरी की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं. गांवों में बिजली गुल है, प्राथमिक विद्यालय बंद हैं और मेडिकल सुविधाएं नदारद. राशन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जबकि 85 किमी के दायरे में गंगा का विकराल रूप लगातार बढ़ रहा है. 2018 के बाद छोड़ा गया पानी इस बार भी गांवों में तबाही मचा रहा है. इधर, हसनपुर तहसील में गंगानगर पुल की अप्रोच सड़क 5 मीटर तक कट चुकी है. कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड विभाग प्लास्टिक के बोरों में मिट्टी भरवा कर सड़क बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात बेकाबू हैं.

अमरोहा-बुलंदशहर का संपर्क टूटने का खतरा

पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे अमरोहा-बुलंदशहर का संपर्क टूटने का खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचने के बजाय मुख्यालय पर बैठकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं. राहत व बचाव की जिम्मेदारी प्राइवेट नाविकों पर छोड़ दी गई है. फिलहाल गंगा किनारे बसे गांव भगवान भरोसे हैं और खतरा हर घंटे बढ़ता जा रहा है.