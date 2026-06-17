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चार साल के इश्क का ये कैसा अंजाम! प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी प्रेमिका, पुलिस और परिजनों के फूले हाथ-पांव

Rampur News: यूपी में आए दिन प्रेम प्रसंग या परिजनों से किसी बात पर नाराजगी को लेकर कभी कोई युवक तो तो कभी कोई युवती टावर पर चढ़ जाती है. ताजा मामला रामपुर जिले से है. जहां चार साल के प्रेम प्रसंग के बाद प्रेमी से शादी की जिद को लेकर एक युवती टावर पर चढ़ गई.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:43 PM IST
चार साल के इश्क का ये कैसा अंजाम! प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी प्रेमिका, पुलिस और परिजनों के फूले हाथ-पांव
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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