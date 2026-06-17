युवती की जिद, प्रशासन और परिजनों के फूले हाथ-पांव

युवती ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उसका प्रेमी मौके पर आकर उसे अपने साथ ले जाने और शादी करने की बात नहीं करेगा. तब तक वह नीचे नहीं उतरेगी. हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब युवती ने चेतावनी दी कि यदि किसी ने जबरन उसे नीचे उतारने की कोशिश की तो वह टावर से छलांग लगा देगी. इसके बाद पुलिस और प्रशासन के सामने उसे सुरक्षित नीचे उतारना बड़ी चुनौती बन गया. मौके पर जुटी भीड़ लगातार युवती को मनाने का प्रयास करती रही.