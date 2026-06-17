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सुरेश दिवाकर/रामपुर: रामपुर के मिलक क्षेत्र में एक प्रेम प्रसंग उस समय हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गया जब शादी की मांग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. युवती का आरोप है कि चार साल से प्रेम संबंध में रहने वाला युवक अब शादी से इनकार कर रहा है. प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी युवती कई घंटों तक टावर पर बैठी रही, जिससे मौके पर अनहोनी की आशंका में माहौल तनावपूर्ण बना रहा.
क्या है पूरा मामला
रामपुर के मिलक क्षेत्र के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती गांव के बाहर लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. टावर पर चढ़ी युवती लगातार अपने प्रेमी को बुलाने और उससे शादी कराने की मांग करती रही. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस,परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए. सभी ने युवती को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही.
युवती ने बताई टावर पर चढ़ने की वजह
युवती का कहना है कि क्षेत्र के परम गांव निवासी एक युवक के साथ उसका पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध है. दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब युवक शादी से पीछे हट रहा है. इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया.
युवती की जिद, प्रशासन और परिजनों के फूले हाथ-पांव
युवती ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उसका प्रेमी मौके पर आकर उसे अपने साथ ले जाने और शादी करने की बात नहीं करेगा. तब तक वह नीचे नहीं उतरेगी. हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब युवती ने चेतावनी दी कि यदि किसी ने जबरन उसे नीचे उतारने की कोशिश की तो वह टावर से छलांग लगा देगी. इसके बाद पुलिस और प्रशासन के सामने उसे सुरक्षित नीचे उतारना बड़ी चुनौती बन गया. मौके पर जुटी भीड़ लगातार युवती को मनाने का प्रयास करती रही.
आखिर प्रेमी की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही युवती के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की. वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि युवती की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और उसे सकुशल नीचे उतारने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं.