Amroha News: बॉयफ्रेंड की बारात में आ धमकी प्रेमिका, दुल्हन के सामने ही खोले काले चिट्ठे, यूं फेर दिया अरमानों पर पानी

Amroha News/विनीत अग्रवाल: अमरोहा जिले के सैदनंगली थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में उस वक्त हंगामा हो गया, जब दूल्हे की प्रेमिका शादी समारोह में पहुंच गई. दूल्हे की प्रेमिका ने आव देखा न ताव, मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि कलुआ की बेटी अरसला की शादी हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के मूदाफरा के रहने वाले अफसार से हो रही थी.

बारात में पहुंची दूल्हे की प्रेमिका

पूरे लाव लश्कर के साथ दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचा था. इसी दौरान दूल्हे की कथित पहली प्रेमिका अनम भी अचानक बारात में पहुंच गई. अनम गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली है. बारात में पहुंचते ही दूल्हे की प्रेमिका ने हंगामा शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि अनम का अफसार से करीब छह साल से प्रेम संबंध चल रहा था. अब वह किसी और से शादी कर रहा था.

हंगामे के बाद टूट गई शादी

फिर क्या था दूल्हे की प्रेमिका बारात में पहुंची और खूब हंगामा किया. मौके पर ही उसने 112 पर कॉल कर दिया और पुलिस को बुला लिया. जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आनन-फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. फिर दूल्हा के साथ प्रेमिका को भी थाने ले गई. थाने में कई घंटे पंचायत चलती रही. जिसके बाद ढक्का गांव के रहने वाले लड़की के परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया. बारात में दूल्हे की प्रेमिका के हंगामे का वीडियो भी सामने आया है.

