कुर्बानी पर भी गर्मी का प्रहार! तेज बुखार से तप रहे बकरीद वाले बकरे, मुरादाबाद से हैरान करने वाली रिपोर्ट

Moradabad Goats Fever News: इस समय पूरी यूपी भयंकर गर्मी और लू के चपेट में है. इससे न सिर्फ इंसान, बल्कि जानवरों की भी हालत खराब है. मुरादाबाद में तो बकरीद से पहले ही बकरी और बकरे बीमार पड़ रहे हैं. जिससे मालिक उन्हें लेकर पशु अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े. ऐसे में पशु चिकित्सा अधिकारी ने बचाव के लिए कौन से उपाय बताए पढ़िए...
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Moradabad Goats Fever News: इन दिनों गर्म हवाएं और आसमान से बरसती आग से न सिर्फ इंसान परेशान है, बल्कि जानवरों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वह भी हीट वेव के प्रकोप से अछूते नहीं हैं. ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां बकरीद के लिए खरीदे गए बकरे भी गर्मी की चपेट में आ रहे हैं. भीषण गर्मी के कारण बकरियां बीमार पड़ गईं, जिससे ईद-उल-अज़हा 2026 से पहले मालिक उन्हें लेकर पशु अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े.
क्या करें बकरी के मालिक?
पशु चिकित्सा अधिकारी विकास कुमार कहते हैं कि भीषण लू के कारण जानवरों को तेज बुखार, डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) और यहां तक कि दस्त की समस्या हो रही है. इन मामलों में बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा है. मालिकों को उन्हें ज्यादा पानी देना चाहिए और उन्हें गर्मी में बाहर ले जाने से बचना चाहिए. इलाज के तौर पर उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाएं दी जा रही हैं.
गर्मी का बकरी-बकरे पर असर
दरअसल, मुरादाबाद में हालात इतना गंभीर बन गया है कि कई बकरों में 106 डिग्री तक बुखार दर्ज किया गया. पशु चिकित्सकों के मुताबिक, हीट स्ट्रोक की वजह से बकरों में तेज बुखार, सांस फूलना, कमजोरी और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. आपको बता दें, बकरीद नजदीक आते ही शहर और देहात के बाजारों में बकरों की खरीदारी तेजी से की जा रही है, लेकिन यूपी की गर्मी इन जानवरों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. राजकीय पशु अस्पताल में रोज 12 से 15 ऐसे बकरे पहुंच रहे हैं, जो तेज बुखार और गर्मी से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं.
राजकीय पशु अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इस समय सबसे बड़ा खतरा हीट स्ट्रोक का है. तेज धूप और गर्म हवाओं के संपर्क में आने से बकरों का शरीर तेजी से गर्म हो रहा है. अगर समय रहते इलाज न मिले तो जानवर की हालत गंभीर हो सकती है. डॉक्टरों ने पशुपालकों और खरीदारों को कई जरूरी सलाह भी दी हैं.
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