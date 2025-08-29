गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे बदलेगा बिजनौर की तस्वीर, 131 गांवों की लगी लॉटरी, रोजगार के साथ ही बड़े शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बिजनौर: गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण अब बिजनौर जिले में भी बड़ा बदलाव लाने जा रहा है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने यहां डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रारंभिक आकलन के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे जिले के करीब 131 गांवों से होकर गुजरेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित गांवों के भू-राजस्व मानचित्र की मांग की है.

बिजनौर में कहां-कहां से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेसवे बिजनौर में बालावाली के पास से प्रवेश करेगा और स्योहारा के रास्ते जिले से बाहर निकलेगा. इस दौरान किन-किन स्थानों पर पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाने होंगे, इसका ब्योरा भी डीपीआर में शामिल किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल दो से अधिक एलाइमेंट विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक दबाव, आबादी और औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त मार्ग तय किया जा सके.

बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का खाका

जिले में पहले भी चांदपुर बायपास होते हुए एक्सप्रेसवे के निकलने की संभावना जताई गई थी. तत्कालीन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने उस समय शासन को सिफारिश भेजी थी कि चांदपुर क्षेत्र को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाए, ताकि एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ स्थानीय उद्योगों और रोजगार को मिल सके. अब नए प्रस्तावित रूट के तहत बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का खाका तैयार हो रहा है.

बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी

इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिजनौर से गोरखपुर, शामली और पानीपत जैसे बड़े शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी. सड़क मार्ग से सफर तेज और सुगम होने के साथ ही कृषि उत्पादों और स्थानीय व्यापार को भी नया बाजार मिलेगा. वहीं, 131 गांवों में एक्सप्रेसवे के गुजरने से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिसके लिए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा है.

एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि जिले में एलाइमेंट सर्वेक्षण पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है. आने वाले समय में डीपीआर शासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी. ग्रामीणों और किसानों की राय को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि विकास और हितों का संतुलन बनाए रखा जा सके.

यह एक्सप्रेसवे बिजनौर की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यह न केवल तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देगा बल्कि उद्योग और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा.

