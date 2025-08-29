गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे बदलेगा बिजनौर की तस्वीर, 131 गांवों की लगी लॉटरी, रोजगार के साथ ही बड़े शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2901785
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे बदलेगा बिजनौर की तस्वीर, 131 गांवों की लगी लॉटरी, रोजगार के साथ ही बड़े शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Bijnor News: गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द ही बिजनौर जिले के 131 गांवों की तकदीर बदलने वाला है. एक्सप्रेस वे के लिए जल्दी इन गांवों में जमीन अधिग्रहण शुरू हो जाएगा. इससे किसानों को मोटा मुआवजा तो मिलेगी ही साथ ही ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बड़े शहरों से भी हो जाएगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 29, 2025, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे बदलेगा बिजनौर की तस्वीर, 131 गांवों की लगी लॉटरी, रोजगार के साथ ही बड़े शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बिजनौर: गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण अब बिजनौर जिले में भी बड़ा बदलाव लाने जा रहा है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने यहां डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रारंभिक आकलन के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे जिले के करीब 131 गांवों से होकर गुजरेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित गांवों के भू-राजस्व मानचित्र की मांग की है.

बिजनौर में कहां-कहां से गुजरेगा एक्सप्रेसवे
सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेसवे बिजनौर में बालावाली के पास से प्रवेश करेगा और स्योहारा के रास्ते जिले से बाहर निकलेगा. इस दौरान किन-किन स्थानों पर पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाने होंगे, इसका ब्योरा भी डीपीआर में शामिल किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल दो से अधिक एलाइमेंट विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक दबाव, आबादी और औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त मार्ग तय किया जा सके.

बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का खाका 
जिले में पहले भी चांदपुर बायपास होते हुए एक्सप्रेसवे के निकलने की संभावना जताई गई थी. तत्कालीन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने उस समय शासन को सिफारिश भेजी थी कि चांदपुर क्षेत्र को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाए, ताकि एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ स्थानीय उद्योगों और रोजगार को मिल सके. अब नए प्रस्तावित रूट के तहत बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का खाका तैयार हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी
इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिजनौर से गोरखपुर, शामली और पानीपत जैसे बड़े शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी. सड़क मार्ग से सफर तेज और सुगम होने के साथ ही कृषि उत्पादों और स्थानीय व्यापार को भी नया बाजार मिलेगा. वहीं, 131 गांवों में एक्सप्रेसवे के गुजरने से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिसके लिए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा है.

एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि जिले में एलाइमेंट सर्वेक्षण पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है. आने वाले समय में डीपीआर शासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी. ग्रामीणों और किसानों की राय को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि विकास और हितों का संतुलन बनाए रखा जा सके.

यह एक्सप्रेसवे बिजनौर की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यह न केवल तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देगा बल्कि उद्योग और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा.

ये भी पढ़ें: मथुरा के लिए अच्छी खबर! दिल्ली-आगरा हाईवे पर बनेंगे 7 फ्लाईओवर और अंडरपास, हादसों पर लगेगी लगाम, सफर को मिलेगी रफ्तार

ये भी पढ़ें: लखनऊ-रायबरेली हाईवे के बीच बनेंगे दो नए बाईपास, जाम में फंसी रफ्तार को मिलेंगे पंख, जानें कब शुरू होने वाला है काम

TAGS

bijnor newsgorakhpur shamli panipate highway

Trending news

Lucknow Weather Update
बस बहुत हुआ! लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में होने वाली है मूसलाधार बारिश, अलर्ट जारी
ghazipur news
मुख्‍तार के शार्प शूटर ने दिखाई दबंगई, गोरा राय की माफ‍िया के समय बोलती थी तूती
Ayodhya Weather
बदरा के इंतजार में पथराई निगाहें! बारिश थमते ही उमस भरी गर्मी की मार से बेहाल लोग
Lalitpur news
प्रेम कहानी का खौफनाक अंत... प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर दी जान
jaunpur news
जौनपुर में पकड़े गए जामताड़ा गैंग के तीन ठग, साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला खुलासा
haridwar news
हरिद्वार में अवैध निर्माण पर एक्शन, बुलडोजर चलने से पहले खुद हटाई अवैध मजार
Amroha News
मेरी बहन तीन दिनों से लापता... शादी के 5 महीने बाद विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम
cm yogi
हिंदुओं के अत्‍याचार पर बरसे सीएम योगी, सपा-कांग्रेस ने संभल को हिंदू विहीन किया?
Hardoi News
7 साल बाद रील में दिखा गायब पति! महिला संग उड़ा रहा था गुलछर्रे, देखकर पत्नी हुई दंग
ballia news
NEET परीक्षा में बड़ा खुलासा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर फर्जीवाड़ा
;