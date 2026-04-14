डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर मुरादाबाद में भव्य लेजर शो, संविधान की कहानी ने रचा इतिहास

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मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद में एक भव्य और अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नगर निगम मुरादाबाद की ओर से देश के पहले संविधान साहित्य वाटिका में विशेष लेजर शो प्रस्तुत किया गया, जिसने वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
दरअसल, इस लेजर शो के माध्यम से बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान की रचना और उसके लागू होने तक की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को बेहद आकर्षक तरीके से दर्शाया गया. रंग-बिरंगी रोशनी और आधुनिक तकनीक के संगम ने इस आयोजन को यादगार बना दिया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यह रहा कि पूरे शो को वाटिका में स्थापित संविधान की विशाल और भव्य प्रतिकृति पर प्रदर्शित किया गया, जिससे संविधान की महत्ता को और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सका.
ग्रामीणों में उत्साह
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