डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर मुरादाबाद में भव्य लेजर शो, संविधान की कहानी ने रचा इतिहास

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद में एक भव्य और अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नगर निगम मुरादाबाद की ओर से देश के पहले संविधान साहित्य वाटिका में विशेष लेजर शो प्रस्तुत किया गया, जिसने वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

जानिए पूरी जानकारी ?

दरअसल, इस लेजर शो के माध्यम से बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान की रचना और उसके लागू होने तक की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को बेहद आकर्षक तरीके से दर्शाया गया. रंग-बिरंगी रोशनी और आधुनिक तकनीक के संगम ने इस आयोजन को यादगार बना दिया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यह रहा कि पूरे शो को वाटिका में स्थापित संविधान की विशाल और भव्य प्रतिकृति पर प्रदर्शित किया गया, जिससे संविधान की महत्ता को और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सका.

ग्रामीणों में उत्साह

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इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और कार्यक्रम की सराहना की. पूरे परिसर में देशभक्ति और सम्मान का माहौल बना रहा.

संविधान साहित्य वाटिका, जो देश की अपनी तरह की पहली पहल है, मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धिविहार कॉलोनी में स्थित है. इस वाटिका का उद्घाटन 25 जून 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था. इसके निर्माण का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक करना और उसकी महत्ता को समझाना है. इस भव्य आयोजन ने न केवल बाबा साहब के योगदान को याद किया, बल्कि संविधान के प्रति लोगों के सम्मान और जागरूकता को भी मजबूत किया. मुरादाबाद में आयोजित यह लेज़र शो आने वाले समय में ऐसे आयोजनों के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है.

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