गोद में उठाकर ले गए मंडप तक

जैसे ही यह अनोखी बारात अपनी मंजिल (बारात घर) तक पहुंची, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. बुलडोजर से उतरने के बाद दूल्हे को सीधे गोद में उठा लिया गया और अंदर मंडप तक ले जाया गया. रास्ते में जिसने भी इस नजारे को देखा, उसने तुरंत अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. अब यह 'बुलडोजर वाली बारात' का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.