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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: शादियों में आपने दूल्हे को घोड़ी, बग्गी या लग्जरी कारों में आते तो कई बार देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दूल्हा बेहद ही अनोखे और हैरान कर देने वाले अंदाज में अपनी बारात लेकर निकला. यहाँ बारात के आकर्षण का केंद्र कोई विंटेज कार नहीं, बल्कि एक पीला बुलडोजर था. बुलडोजर पर निकली यह बारात अब पूरे इलाके में और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है.
गले में नोटों का हार और हाथ में सिगरेट का छल्ला
पूरा मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी कलां का है. यहां एक दूल्हे ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए बुलडोजर को ही अपनी सवारी चुन लिया. आगे-आगे बैंड बाजा बज रहा था, पीछे बग्गियां चल रही थीं और इन दोनों के बीच में शान से बुलडोजर चल रहा था.
बुलडोजर के अगले हिस्से (बकेट) पर दूल्हा अपने दोस्तों, परिवार के बड़ों और बच्चों के साथ सवार था. गले में नोटों का हार पहने और हाथ में सिगरेट लेकर धुएं के छल्ले उड़ाते दूल्हे का यह अंदाज जिसने भी देखा, वो देखता रह गया. फिल्मी गानों की धुन पर बुलडोजर पर ही बारातियों ने जमकर डांस भी किया.
स्टंट के चक्कर में टला बड़ा हादसा!
इस पूरे जश्न के बीच एक बेहद डरावनी तस्वीर भी सामने आई. सफर के दौरान बुलडोजर के जिस हिस्से पर दूल्हा और बच्चे बैठे थे, उसे बार-बार हवा में ऊपर उठाया जा रहा था. रास्ते में ऊपर से हाई-टेंशन बिजली के तार गुजर रहे थे. गनीमत यह रही कि बुलडोजर तारों से नहीं टकराया और एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.
गोद में उठाकर ले गए मंडप तक
जैसे ही यह अनोखी बारात अपनी मंजिल (बारात घर) तक पहुंची, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. बुलडोजर से उतरने के बाद दूल्हे को सीधे गोद में उठा लिया गया और अंदर मंडप तक ले जाया गया. रास्ते में जिसने भी इस नजारे को देखा, उसने तुरंत अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. अब यह 'बुलडोजर वाली बारात' का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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