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गले में नोटों की माला, हाथ में सिगरेट... बुलडोजर पर सवार दूल्हे की बारात बनी चर्चा का विषय

Moradabad News: मुरादाबाद में एक दूल्हा बुलडोजर पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा. नोटों की माला पहने दूल्हे और बुलडोजर पर डांस करती बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हाई-टेंशन तारों के बीच बड़ा हादसा टल गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:01 PM IST
गले में नोटों की माला, हाथ में सिगरेट... बुलडोजर पर सवार दूल्हे की बारात बनी चर्चा का विषय
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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