आतंकी फैजान के निशाने पर थे 7 लोग, गुजरात ATS की पूछताछ में खुलासा, यूपी के रामपुर से जुड़े हैं तार

Rampur: गुजरात ATS की गिरफ्त में आए उत्तर प्रदेश के रामपुर में पढ़े लिखे आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आतंकी फैजान सलमानी ने गुजरात एटीएस की पूछताछ में बताया कि उसके निशाने पर 7 लोग थे. वो इन लोगों की मार्च में हत्या करने वाला था. फैजान ने उन लोगों की लिस्ट बनाई थी जिन्होंने हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयानबाजी की थी. फैजान की लिस्ट में सबसे वो लोग निशाने पर थे जिनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक या ढिलाई का उसे अनुमान था. फैजान से पूछताछ में अभी और भी कई बड़े खुलासों की संभावना है. वहीं फैजान की रिमांड कल यानी रविवार को पूरी हो रही है.

ATS की टीम ने स्वार में की पूछताछ

इससे पहले गुजरात एटीएस की एक विशेष टीम बुधवार को संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार फैजान सलमानी की पृष्ठभूमि की जांच के के लिए रामपुर के स्वार पहुंची. टीम ने करीब दो घंटे तक फैजान के घर और आसपास के इलाकों में रहकर उसके परिजनों, शिक्षकों और पड़ोसियों से अलग-अलग पूछताछ की. जांच पूरी करने के बाद एटीएस टीम वापस लौट गई.

फैजान को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों ने बताया

सूत्रों के अनुसार, एटीएस अधिकारियों ने फैजान को पहले ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक अख्तर अली से विस्तार से जानकारी ली. अख्तर अली ने बताया कि फैजान लगभग दस वर्ष की उम्र में गांव स्थित सक्लेनिया एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ाई में खास रुचि न लेने और लापरवाही के चलते उसे डांट भी पड़ी थी. इसके बाद वह दोबारा ट्यूशन के लिए नहीं आया. उर्दू पढ़ाने वाले एक अन्य शिक्षक ने भी पुष्टि की कि फैजान कुछ ही दिनों तक उनके पास पढ़ने आया था.

Add Zee News as a Preferred Source

काम सीखने के बहाने घर से बाहर निकला था फैजान

एटीएस टीम ने फैजान के छोटे भाई अयान के बारे में भी जानकारी जुटाई, जिसे कारी इकबाल उर्दू की शिक्षा देते हैं. अधिकारियों ने परिवार से फैजान की दिनचर्या, दोस्तों, संपर्कों और हाल की गतिविधियों को लेकर कई सवाल किए. परिजनों ने बताया कि पढ़ाई में मन न लगने के कारण फैजान काम सीखने के उद्देश्य से बाहर चला गया था.

कहां से गिरफ्तार हुआ फैजान सलमानी

गौरतलब है कि फैजान सलमानी को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के नवसारी क्षेत्र में स्थित एक कोट-पेंट कारखाने से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच जारी है. इस दौरान स्थानीय पुलिस भी एटीएस टीम के साथ मौजूद रही, क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार पांडेय ने पुष्टि की कि पूछताछ के बाद एटीएस टीम स्वार से लौट गई.

ये भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में गुजरात ATS की रेड, संदिग्ध आतंकी सुहेल के घरवालों से पूछताछ, क्या दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं तार?

ये भी पढ़ें : यूपी के 200 डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर, शाहीन ने UP से लेकर पाकिस्तान तक बनाया था आतंकी नेटवर्क