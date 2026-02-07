Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3101649
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

आतंकी फैजान के निशाने पर थे 7 लोग, गुजरात ATS की पूछताछ में खुलासा, यूपी के रामपुर से जुड़े हैं तार

Rampur News: गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किये गए रामपुर के आतंकी फैजान से बड़ा खुलासा हुआ है. पता लगा है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध बयान देने वाले 7 लोग आतंकी के निशाने पर थे.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 07, 2026, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आतंकी फैजान के निशाने पर थे 7 लोग, गुजरात ATS की पूछताछ में खुलासा, यूपी के रामपुर से जुड़े हैं तार

Rampur: गुजरात ATS की गिरफ्त में आए उत्तर प्रदेश के रामपुर में पढ़े लिखे आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है.  गिरफ्तार आतंकी फैजान सलमानी ने गुजरात एटीएस की पूछताछ में बताया कि उसके निशाने पर 7 लोग थे. वो इन लोगों की मार्च में हत्या करने वाला था. फैजान ने उन लोगों की लिस्ट बनाई थी जिन्होंने हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयानबाजी की थी. फैजान की लिस्ट में सबसे वो लोग निशाने पर थे जिनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक या ढिलाई का उसे अनुमान था. फैजान से पूछताछ में अभी और भी कई बड़े खुलासों की संभावना है. वहीं फैजान की रिमांड कल यानी रविवार को पूरी हो रही है. 

ATS की टीम ने स्वार में की पूछताछ
इससे पहले गुजरात एटीएस की एक विशेष टीम बुधवार को संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार फैजान सलमानी की पृष्ठभूमि की जांच के के लिए रामपुर के स्वार पहुंची. टीम ने करीब दो घंटे तक फैजान के घर और आसपास के इलाकों में रहकर उसके परिजनों, शिक्षकों और पड़ोसियों से अलग-अलग पूछताछ की. जांच पूरी करने के बाद एटीएस टीम वापस लौट गई. 

फैजान को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों ने बताया 
सूत्रों के अनुसार, एटीएस अधिकारियों ने फैजान को पहले ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक अख्तर अली से विस्तार से जानकारी ली. अख्तर अली ने बताया कि फैजान लगभग दस वर्ष की उम्र में गांव स्थित सक्लेनिया एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ाई में खास रुचि न लेने और लापरवाही के चलते उसे डांट भी पड़ी थी. इसके बाद वह दोबारा ट्यूशन के लिए नहीं आया. उर्दू पढ़ाने वाले एक अन्य शिक्षक ने भी पुष्टि की कि फैजान कुछ ही दिनों तक उनके पास पढ़ने आया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

काम सीखने के बहाने घर से बाहर निकला था फैजान
एटीएस टीम ने फैजान के छोटे भाई अयान के बारे में भी जानकारी जुटाई, जिसे कारी इकबाल उर्दू की शिक्षा देते हैं. अधिकारियों ने परिवार से फैजान की दिनचर्या, दोस्तों, संपर्कों और हाल की गतिविधियों को लेकर कई सवाल किए. परिजनों ने बताया कि पढ़ाई में मन न लगने के कारण फैजान काम सीखने के उद्देश्य से बाहर चला गया था. 

कहां से गिरफ्तार हुआ फैजान सलमानी
गौरतलब है कि फैजान सलमानी को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के नवसारी क्षेत्र में स्थित एक कोट-पेंट कारखाने से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच जारी है. इस दौरान स्थानीय पुलिस भी एटीएस टीम के साथ मौजूद रही, क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार पांडेय ने पुष्टि की कि पूछताछ के बाद एटीएस टीम स्वार से लौट गई. 

ये भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में गुजरात ATS की रेड, संदिग्ध आतंकी सुहेल के घरवालों से पूछताछ, क्या दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं तार?

ये भी पढ़ें : यूपी के 200 डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर, शाहीन ने UP से लेकर पाकिस्तान तक बनाया था आतंकी नेटवर्क

TAGS

Rampur NewsGujarat ATS

Trending news

Rampur News
Rampur News: आतंकी फैजान के निशाने पर थे 7 लोग, गुजरात ATS की पूछताछ में खुलासा
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बदला मिजाज, बारिश–कोहरे के बाद धूप की वापसी,तेज हवाओं संग ठंड हुई नरम
Ayodhya Weather
अयोध्या में गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम
Varanasi News
महाशिवरात्रि पर शक्ति और शिव का दिव्य संगम, वैष्णो देवी से काशी विश्वनाथ को उपहार
champawat news
चंपावत को सीएम धामी ने दी 319 करोड़ की सौगात, 107 करोड़ से बनेगा शारदा घाट कॉरिडोर
UP Politics
रामनवमी से अखिलेश के चुनावी शंखनाद को बीजेपी ने बनाया मुद्दा
Hardoi News
स्मार्ट मीटर के नाम पर घर में घुसकर दबंगई! सैनिक के परिवार की महिलाओं से अभद्रता
Ayodhya news
राम नगरी जिला अस्पताल में अफरा-तफरी! 15 घायल लेकर पहुंचे सेना के जवान, जानें मामला
Gorakhpur News
घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा... गोरखपुर में छात्र की बेरहमी से हत्या
Unique wedding of Mahoba
न घोड़ी...न कार...न ही हेलीकॉप्टर, बैलगाड़ी पर होकर सवार दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा