Sambhal News: बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

Sambhal News: पत्नी व ससुराल वालों की प्रताड़ना से होकर बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक  के बेटे  ने फंदे पर लटककर जान दे दी. उसका शव किराए के मकान में फंदे से लटकता मिला.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:44 AM IST
Sambhal News
Sambhal News

सुनील सिंह/संभल: यूपी के उत्तर प्रदेश के संभल जिले में  बीजेपी नेता अनिल कुमार के बेटे  ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  अंशुल का शव उनके किराए के मकान में फंदे से लटकता हुआ मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.  पुलिस को मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट भी मिला.

अंशुल वार्ष्णेय (34) शुक्रवार शाम ही लखनऊ से लौटा था.  पिता घर पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला.  कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला.  इसके बाद घरवाले दरवाजा तोड़कर अंदर गए, तो उन्हें अंशुल लटकता मिला.  सूचना पर पहुंची पुलिस को अंशुल की जेब से दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला. 

पत्नी से विवाद के चलते किया सुसाइड नोट
मृतक अंशुल बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनिल वार्ष्णेय का बेटा था. अंशुल लखनऊ में बैंक में कैशियर था. जानकारी के मुताबिक अंशुल की शादी 11 साल पहले हुई थी. उनकी पत्नी 7 साल की बेटी के साथ मायके में रह रही थी. पुलिस को मिले सुसाइड में अंशुल ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक पत्नी की कोर्ट कचहरी में केस की धमकियों से परेशान था. 

क्या लिखा सुसाइड नोट में ?
सुसाइड नोट में अंशुल ने लिखा, मेरे ससुराल वालों को सिर्फ मेरे भाई का लखनऊ वाला घर और मेरा पैसा चाहिए। ये मुझे डायवोर्स देने के लिए दो करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। मेरी बद्दुआ है कि इनका परिवार और बच्चे कभी खुशी-चैन से न रहें। पापा, भाई और सब लोग मुझे माफ कर देना। मुझे जीना था, पर ऐसे नहीं। मेरी मौत मेरी जीत है। मेरी लाश को इन्हें छूने भी न देना।

घरवालों के मुताबिक अंशुल का उसकी पत्नी से कई साल से झगड़ा चल रहा था.  मामला कोर्ट में था. उनके मुताबिक ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करत थे. तलाक के लिए घर और पैसे की मांग  कर रहे थे.  इसीलिए उसने सुसाइड किया. बेटे ने कोर्ट में तलाक के लिए वाद दायर कर रखा है. मामला नगर के मोहल्ला टंकी क्षेत्र का है. पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम को भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

