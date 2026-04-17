नोएडा मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में हाई अलर्ट; जिले की सभी फैक्ट्रियों पर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल : उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाल ही में हुई घटना के बाद अमरोहा जनपद में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सभी जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था पर कोई असर न पड़े.

जानें क्या है मामला

दरअसल, जिले के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. प्रशासन ने करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. खासतौर पर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है और गश्त भी बढ़ा दी गई है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जिले में हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय सूचना नहीं है. हालांकि एहतियात के तौर पर यह सख्ती बरती जा रही है, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा के लिहाज से हर पहलू पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है.

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फैक्ट्री प्रबंधन को भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उन्हें अपने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, कर्मचारियों की निगरानी करने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा गार्ड्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से दूर रहें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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