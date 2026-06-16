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Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया. कटघर थाना क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ हाईवे स्थित गांगन नदी पुल के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पांच माह की गर्भवती महिला, उसकी बहन और तीन वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया.
बस चालक ने ओवरटेक के दौरान रौंदा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान बाइक उसकी चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी.
संभल से मुरादाबाद आ रहा था परिवार
जानकारी के अनुसार संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र स्थित सरायतरीन निवासी जुनैद अपनी पत्नी सिमरन, साली मंतशा और तीन वर्षीय बेटे दानियाल के साथ बाइक से निकला था. परिजनों का कहना है कि परिवार घर से घूमने जाने की बात कहकर निकला था. हालांकि वे मुरादाबाद बाईपास क्षेत्र तक कैसे पहुंचे, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है.
अस्पताल में तीन की मौत
पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने सिमरन और मासूम दानियाल को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल मंतशा ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं जुनैद की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.
परिजनों में मचा कोहराम
एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की खबर मिलते ही घर में मातम छा गया. अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मृतका के रिश्तेदारों ने बताया कि रोडवेज बस की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.
जांच में जुटी पुलिस
कटघर थाना पुलिस ने दुर्घटना में शामिल रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि बस चालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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