Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया. कटघर थाना क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ हाईवे स्थित गांगन नदी पुल के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पांच माह की गर्भवती महिला, उसकी बहन और तीन वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया.