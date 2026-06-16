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मुरादाबाद में रोडवेज बस का कहर: बाइक सवार 4 लोगों को उड़ाया, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत

Moradabad Accident: मुरादाबाद में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 4 लोगों को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में 2 महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 16, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:20 PM IST
मुरादाबाद में रोडवेज बस का कहर: बाइक सवार 4 लोगों को उड़ाया, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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