Moradabad News: सफारी कार का रोड पर तांडव, दो लोगों को उड़ाते हुए दूर जाकर पलटी, चालक मौके से फरार

आकाश शर्मा/मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देर रात नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का खौफनाक नतीजा देखने को मिला. गलशहीद थाना क्षेत्र के सीधीसराय इलाके में टाटा सफारी सवार चार युवकों ने घनी आबादी वाले इलाके में सड़क पर कोहराम मचा दिया. तेज रफ्तार बेकाबू सफारी ने दो लोगों को उड़ा दिया और कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया. लोगों को रौंदते हुए बेकाबू सफारी आगे जाकर पलट गई और कार सवार युवक मौके से फरार हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया खौफनाक मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे सफेद रंग की टाटा सफारी बेहद तेज रफ्तार में इलाके में दौड़ाई जा रही थी. कार में सवार युवक शराब के नशे में धुत बताए जा रहे हैं. अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार ने पहले दो राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद घबराहट में भागने की कोशिश के दौरान कार ने सड़क किनारे खड़ी दो मोटरसाइकिलों को भी चपेट में ले लिया.

कार छोड़कर फरार हुए सवार

कुछ ही दूरी पर जाकर अनियंत्रित सफारी सड़क पर पलट गई. हादसे के बाद कार सवार चारों युवक गाड़ी से निकलकर अलग-अलग गलियों में फरार हो गए. घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचवाया

स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना गलशहीद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों में कुछ को हाथ-पैर में फ्रैक्चर होने की सूचना है.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टाटा सफारी को कब्जे में ले लिया है और फरार आरोपियों की पहचान व तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि घायल पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह घटना एक बार फिर नशे में वाहन चलाने और तेज रफ्तार के खतरों की गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है.

