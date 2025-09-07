गोलियों से गूंजा मुरादाबाद, हिंदू संगठन के नेता की हत्या, बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2912766
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

गोलियों से गूंजा मुरादाबाद, हिंदू संगठन के नेता की हत्या, बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी

Moradabad Crime News: मुरादाबाद में तीन बाइस सवारों ने हिंदू संगठन के नेता पर गोलियां बरसा कर उनकी हत्या कर दी. पत्नी ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अगर आरोपियों पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेगी. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 07, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोलियों से गूंजा मुरादाबाद, हिंदू संगठन के नेता की हत्या, बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी

Akash Sharma/Moradabad: मुरादाबाद में हिंदू संगठन के नेता की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. घटना को लेकर शहर और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. 3  बाइक सवारों ने हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौधरी पर ताबड़तोड़ कई फायर किये और मौके से भाग गए. 

डॉक्टरों ने कमल चौधरी को मृत घोषित किया
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल कमल चौधरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कमल चौधरी को मृत घोषित कर दिया. 

मृतक की पत्नी ने तीन लोगों पर लगाए आरोप
मृतक कमल चौधरी की पत्नी ने इस घटना को लेकर तीन लोगों के नाम लिये है. हिंदू समाज पार्टी के जिला कमल चौधरी की पत्नी के मुताबिक सनी दिवाकर, मोनू और सोनू दिवाकर ने उनके पति पर हमला किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक की पत्नी ने दी आत्मदाह के चेतावनी
कमल चौधरी की पत्नी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमलावर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर अपनी जान दे देगी. उन्होंने बताया कि उन लोगों ने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी थी. आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और उस पर 40 मुकदमे दर्ज हैं. 

पत्नी ने कहा, "अगर कार्यवाही नहीं हुई इनके खिलाफ तो मे खुद कों आग लगा दूंगी जब मेरा पति नहीं बचा तो मे क्या करूंगी."

घटना पर पुलिस का बयान 
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया मृतक के परिवार ने कुछ लोगों पर शक जताया है, परिजनों से तहरीर ली जा रही है क्योंकि उनका कहना है कि कुछ लोगो से इनकी रंजिश है और सभवतः उनके द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. 

ये भी पढ़ें: हापुड़ में बवाल! स्कॉर्पियो की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने गाड़ी फूंकी, तीन थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

ये भी पढ़ें: गेहूं मत बेचो... सनकी भाई ने बहन के साथ किया खौफनाक कांड, चीख-पुकार से दहल उठा गांव!

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

 

TAGS

Moradabad latest newsUP Crime news

Trending news

Moradabad latest news
मुरादाबाद में हिंदू संगठन के नेता की हत्या, बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग
Gorakhpur News
तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा'… सोशल मीडिया के प्यार ने मंदिर में लिए सात फेरे, फिर..
hapur accident news
स्कॉर्पियो से ई-रिक्शा चालक की मौत, गुस्साई भीड़ ने फूंकी गाड़ी, जमकर काटा बवाल
Mahoba news
साहब! मेरी पत्नी फांसी लगा ली है... पति ने फोन करने पुलिस से कही ये बात
hamirpur news
गुजरात से हमीरपुर आई प्रेमिका निकली 4 बच्चों की मां, 24 घंटे भी न चली शादी
Chandra Grahan 2025
साल का सबसे अद्भुत खगोलीय नजारा, जानें UP के सभी बड़े शहरों में चंद्र ग्रहण का समय
Lalitpur news
मुझे मारने के लिए बुलाया था...महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को हटाने की रची षड्यंत्र
Nainital News
चंद्रग्रहण से बंद हुए कैंची धाम के कपाट,निराश लौटे श्रद्धालु – जानें कब मिलेगा दर्शन
Lucknow latest news
सींगों पर उठाया, हवा उछालकर जमीन पर पटका, लखनऊ में दादा-पोते पर टूटा सांडों का कहर
Latest shahjahanpur News
बाढ़ में सेल्फी के चक्कर में डूबे दो युवक, पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की तलाश
;