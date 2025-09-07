गोलियों से गूंजा मुरादाबाद, हिंदू संगठन के नेता की हत्या, बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी

Akash Sharma/Moradabad: मुरादाबाद में हिंदू संगठन के नेता की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. घटना को लेकर शहर और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. 3 बाइक सवारों ने हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौधरी पर ताबड़तोड़ कई फायर किये और मौके से भाग गए.

डॉक्टरों ने कमल चौधरी को मृत घोषित किया

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल कमल चौधरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कमल चौधरी को मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पत्नी ने तीन लोगों पर लगाए आरोप

मृतक कमल चौधरी की पत्नी ने इस घटना को लेकर तीन लोगों के नाम लिये है. हिंदू समाज पार्टी के जिला कमल चौधरी की पत्नी के मुताबिक सनी दिवाकर, मोनू और सोनू दिवाकर ने उनके पति पर हमला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक की पत्नी ने दी आत्मदाह के चेतावनी

कमल चौधरी की पत्नी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमलावर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर अपनी जान दे देगी. उन्होंने बताया कि उन लोगों ने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी थी. आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और उस पर 40 मुकदमे दर्ज हैं.

पत्नी ने कहा, "अगर कार्यवाही नहीं हुई इनके खिलाफ तो मे खुद कों आग लगा दूंगी जब मेरा पति नहीं बचा तो मे क्या करूंगी."

घटना पर पुलिस का बयान

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया मृतक के परिवार ने कुछ लोगों पर शक जताया है, परिजनों से तहरीर ली जा रही है क्योंकि उनका कहना है कि कुछ लोगो से इनकी रंजिश है और सभवतः उनके द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

ये भी पढ़ें: हापुड़ में बवाल! स्कॉर्पियो की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने गाड़ी फूंकी, तीन थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

ये भी पढ़ें: गेहूं मत बेचो... सनकी भाई ने बहन के साथ किया खौफनाक कांड, चीख-पुकार से दहल उठा गांव!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !