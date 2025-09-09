Moradabad News: हिंदू संगठन के नेता की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी हिस्ट्रीशीटर का एनकाउंटर, दोनों पैर में लगी गोली

Moradabad Hindu Leader Murder Case: जिले में दो दिन पहले हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौधरी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. एनकाउंटर के दौरान आरोपी हिस्ट्रीशीटर सनी दिवाकर के दोनों पैर में गोली लगी है.
Akash Sharma/Moradabad: मुरादाबाद में दो दिन पहले हिंदू संगठन के नेता की हत्या के मामले में योगी फोर्स ने दो ही दिन में इंसाफ कर डाला. मुरादाबाद पुलिस ने हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौधरी पर गोलियां बरसाने वाले एक अरोपी हिस्ट्रीशीटर का एनकाउंटर कर डाला. एनकाउंटर के दौरान आरोपी हिस्ट्रीशीटर सनी दिवाकर के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है. सनी को पुलिवालों द्वारा कांधों पर लातकर पुलिस जीप में बैठाकर अस्पताल लाने का वीडियो भी सामने आया है.
पुलिस ने घायल हिस्ट्रीशीटर को अस्पताल में कराया भर्ती
एनकाउंटर में घायल हुए सनी दिवाकर को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल लाई और इलाज के लिए उसे भर्ती कराया. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी थाना कटघर एवं मुंडापांढे के बॉर्डर पर पड़ने वाले गांव गोट एवं सत्तूनगला में है. पुलिस को आरोपी सनी की महाराष्ट्र नंबर की बाइक भी मौके से मिली.
कैसे हुआ एनकाउंटर
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक पुलिस के घेराबंदी करने पर आरोपी बदमाश ने की पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां सनी के पैर में लगीं और वो घायल होकर गिर पड़ा. अरोपी सनी दिवाकर के पास से पुलिस को दो असलाह, जिंदा कारतूस और कारतूस के खोखे भी मिले हैं.
"मृतक कमल चौधरी भी था हिस्ट्रीशीटर"
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मरने वाला कमल चौधरी और उस पर हमला करने वाला सनी दिवाकर दोनों ही हिस्ट्रीशीटर हैं. आरोपी सनी दिवाकर पर 19 मुकदमे दर्ज हैं. एसपी सिटी ने बताया कि अब आरोपी सनी दिवाकर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि कमल चौधरी पर बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां बरसाईं थीं, जिससे उनकी मौत हो गई थी. कमल चौधरी ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके पति के हत्यारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह कर लेगी.
