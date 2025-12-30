Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

अमरोहा में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की संदिग्ध मौत, हाईवे किनारे खेत में मिला शव; दो माह बाद होने था रिटायरमेंट

Amroha News: अमरोहा जनपद में एक होमगार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। ड्यूटी के लिए घर से निकले होमगार्ड का शव हाईवे किनारे ईख के खेत के पास पड़ा मिला

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:30 PM IST
Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले  से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. जहां पर ड्यूटी के लिए घर से निकले होमगार्ड की अचानक मौत हो गई. बता दें कि सुबह की रोजमर्रा की तरह वर्दी पहनकर घर से निकले होमगार्ड का कुछ ही घंटों बाद शव बुढ़नपुर से जीवाई मार्ग पर हाईवे किनारे ईख के खेत के पास मिला. राहगीरों ने जब वर्दी पहने शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया. 

कब की है ये घटना?
अमरोहा जनपद में मंगलवार सुबह एक होमगार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है. ड्यूटी के लिए घर से निकले होमगार्ड महावीर सिंह का शव बुढ़नपुर से जीवाई मार्ग पर हाईवे किनारे ईख के खेत के पास पड़ा मिला. राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक होमगार्ड की पहचान
मृतक की पहचान महावीर सिंह निवासी ग्राम हसनपुर कला, विकास खंड जोया के रूप में हुई है. वह यूपी होमगार्ड विभाग में तैनात थे और वर्तमान में रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी स्थित प्रथमा बैंक पर उनकी ड्यूटी लगी थी. परिवार के मुताबिक महावीर सिंह की दो महीने बाद रिटायरमेंट होना था, ऐसे में अचानक हुई मौत से घर में कोहराम मच गया.

पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा रहस्य
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. घटना के बाद इलाके में शोक और चर्चा का माहौल है.  दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि महावीर सिंह के रिटायरमेंट में सिर्फ दो महीने का समय बचा था. परिवार को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया. परिजन बेसुध हालत में रोते-बिलखते नजर आए. गांव में शोक की लहर है और लोग इस घटना को किसी सदमे से कम नहीं मान रहे. 

Amroha News
