40 साल की यादें ढही…ग्रामीणों ने खुद ढहाए अपने सपनों के मकान, बिजनौर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

Bijnor New/राजवीर चौधरी: बिजनौर जिले के गंगा खादर क्षेत्र में स्थित मोहनपुर गांव में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी आरक्षित वन भूमि को मुक्त कराना शुरू कर दिया है. हाईकोर्ट में वर्षों से चल रहे मुकदमे में हार के बाद ग्रामीणों ने स्वयं अपने पक्के मकान तोड़ना शुरू कर दिया है.

40 साल पुराने मकान जमींदोज

मोहनपुर गांव की आबादी में 8 से 10 परिवार शामिल हैं, जिनके मकान करीब 40 वर्ष पहले वन विभाग की जमीन पर बने थे. विभाग के अनुसार यह पूरी भूमि आरक्षित वन क्षेत्र में आती है, जहां अवैध रूप से पक्के मकान बनाए गए थे और लंबे समय से खेती भी की जा रही थी.

हाईकोर्ट में केस हारने के बाद समझौता

ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन फैसला वन विभाग के पक्ष में आया. इसके बाद विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई, जिसमें यह तय हुआ कि यदि ग्रामीण स्वयं भूमि खाली कर देंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

ग्रामीणों ने खुद चलाया हथौड़ा

समझौते के बाद ग्रामीणों ने अपने खून-पसीने की कमाई से बने पक्के मकान खुद ही तोड़ने शुरू कर दिए. वन विभाग के अनुसार यह कदम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो रहा है. अधिकारियों के अनुसार गंगा पार वन विभाग की हजारों बीघा भूमि पर वर्षों से अवैध खेती भी हो रही थी. विभाग अब शेष भूमि को भी पूरी तरह मुक्त कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.

चार हजार बीघा भूमि कब्जामुक्त

वन रेंजर महेश कुमार गौतम ने बताया कि मोहनपुर आरक्षित वन खंड में कई परिवारों ने लगभग 40 वर्षों से कब्जा कर रखा था. बातचीत के बाद अब उन्हें समझाया गया और वे स्वयं मकान तोड़कर क्षेत्र खाली कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वन विभाग की लगभग 4,000 बीघा जमीन कब्जा-मुक्त कराई गई है.

