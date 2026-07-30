दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्योढ़ी गांव के पास कार के उड़े परखच्चे, लोनी के दो युवकों की मौके पर मौत

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कुलदीप चौहान/ बागपत: यूपी के बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया.
कहां हुआ सड़क हादसा
ये सड़क हादसा ट्योढ़ी गांव के पास उस समय हुआ, जब हरियाणा के मुरथल से पार्टी कर लौट रही एक सेंट्रो कार सड़क किनारे खड़ी केलों से भरी पिकअप में पीछे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक बुरी तरह फंस गए.
दो लोगों की मौके पर मौत
हादसे में लोनी निवासी रिहान और इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार में सवार साहिल, सागर, नईम और राजा गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया. चिकित्सकों ने तीन घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया, जबकि एक घायल का उपचार जारी है.
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है. घटना की सूचना मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा
हाथरस में आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक प्राइवेट बस को टक्कर मार दी जिससे बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मृतक की पहचान कुंवरपुर नयाबांस निवासी कृष्ण कुमार (45) के रूप में हुई है.
हादसा देर रात हुआ जब कृष्ण कुमार बस लेकर घर जा रहे थे.ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक कृष्ण कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई थी..हादसे की खबर सुनकर कृष्ण कुमार के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए... कृष्ण कुमार अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गए हैं.
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