दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्योढ़ी गांव के पास कार के उड़े परखच्चे, लोनी के दो युवकों की मौके पर मौत

हादसा देर रात हुआ जब कृष्ण कुमार बस लेकर घर जा रहे थे.ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक कृष्ण कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई थी..हादसे की खबर सुनकर कृष्ण कुमार के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए... कृष्ण कुमार अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गए हैं.