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दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्योढ़ी गांव के पास कार के उड़े परखच्चे, लोनी के दो युवकों की मौके पर मौत

Baghpat Accident: यूपी के बागपत में गुरुवार सुबह बड़े सड़क हादसे में दो युवकों ने अपनी जान गंवा दी. कार की हालत देखकर इसी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं. पढ़िए कहां के रहने वाले थे युवक....

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 30, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:59 AM IST
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्योढ़ी गांव के पास कार के उड़े परखच्चे, लोनी के दो युवकों की मौके पर मौत
Image Credit: Baghpat news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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