बिजनौर में भीषण सड़क हादसा: हाईव किनारे खाना खा रहे लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीन की मौके पर दर्दनाक मौत

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राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. नजीबाबाद-कोतवाली हाईवे पर सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे सिख परिवार के तीन लोगों को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बुरी तरह रौंद दिया. हादसा इतना भीषण था कि तीनों व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद दो मासूम बच्चे किस्मत से बाल-बाल बच गए.हादसे का शिकार हुए लोग पंजाब किसी मेले में भाग लेने जा रहे थे.
कहां हुआ हादसा?
हादसा नजीबाबाद-कोतवाली मार्ग पर बशीरपुर नहर पटरी मार्ग के मोड़ के पास देर रात लगभग 12:30 बजे हुआ. उत्तराखंड के रुद्रपुर (जगतपुरा रविदास मंदिर) निवासी अमनदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, जग्गू और दो किशोर—13 वर्षीय प्रिंस व 12 वर्षीय सनी—अपनी पिकअप गाड़ी से पंजाब जा रहे थे. गाड़ी में उनके दो घोड़े भी सवार थे.
हाईवे किनारे बैठकर खा रहे थे खाना
देर रात भूख लगने पर उन्होंने हाईवे के किनारे गाड़ी रोकी और नीचे बैठकर खाना खाने लगे. इसी दौरान हरिद्वार की तरफ से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जमीन पर बैठकर खाना खा रहे तीनों लोगों को कुचल दिया. अमनदीप ,अर्शदीप और जग्गू की घटना स्थल पर मौत हो गई। जबकि उनके पास खेल रहे 13 वर्षीय प्रिंस और 12 वर्षीय सनी हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचे.
वाहन चालक मौके से फरार
घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. केजी सिंह,सीओ सुनील कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों शव अपने कब्जे में ले लिए. दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस अज्ञात वाहन का बंपर नंबर प्लेट समेत मौके पर ही गिर गया। पुलिस ने नंबर प्लेट और बंपर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक और वाहन की तलाश तेज कर दी है.
हरदोई में सड़क हादसे में सास-दामाद की मौत
यूपी के हरदोई से बड़े सड़क हादसे की खबर आई है.बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहबादपुर के पास सीतापुर मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी. इस हादसे में सास गुड्डी (45) और दामाद सुरजीत (25) की मौत हो गई. दोनों दवा लेकर टड़ियावां जा रहे थे. इस हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली छोड़ फरार हो गया. पुलिस ने वाहन कब्जे में ले लिया है. सुरजीत थाना हरपालपुर के शेखपुर और गुड्डी थाना सांडी के नोनखारा गांव की रहने वाली थीं.
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