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बिजनौर में भीषण सड़क हादसा: हाईव किनारे खाना खा रहे लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीन की मौके पर दर्दनाक मौत

Bijnor Accident: बिजनौर में रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला, जिसने पलभर में तीन जिंदगियां छीन लीं. नजीबाबाद-कोतवाली हाईवे पर सड़क किनारे खाना खा रहे लोगों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद दो बच्चे बाल-बाल बच गए

Written ByRajveer ChaudharyEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 11, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:06 AM IST
बिजनौर में भीषण सड़क हादसा: हाईव किनारे खाना खा रहे लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीन की मौके पर दर्दनाक मौत
Image Credit: Bijnor News

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Rajveer Chaudhary

Rajveer Chaudhary

राजवीर चौधरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. वह पत्रकारिता में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. साल 2020 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन किया है और समाज शास्त्र से MA की डिग्री ली हुई है. साल 2005 से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अमर उजाला न्यूज पेपर मे करीब डेढ़ साल तक रिपोर्टिंग की. उसके बाद 1 वर्ष तक टीवी 100 मे रिपोर्टिंग की. MH 1 न्यूज, इंडिया न्यूज में काम करने के बाद वह 2020 से अब तक ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.जिला स्तर पर कई बार डीएम, एसपी जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किये जा चुके हैं.

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