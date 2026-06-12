Add Zee Business As A Preferred Source
App

20 फीट लंबा, सांपों का शिकारी और जंगल का राजा! आखिर क्यों इतना खास है किंग कोबरा?

King Cobra Snake in UP: किंग कोबरा का नाम सुनते ही दिमाग में एक काले, लंबे और बेहद जहरीले सांप की तस्वीर उभरती है, जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाएगा. आइये इस खबर में आपको विस्तार से किंग कोबरा की खासियत और इसके स्वभाव के बारे में बताते हैं.

Written ByRajveer ChaudharyEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jun 12, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:39 PM IST
20 फीट लंबा, सांपों का शिकारी और जंगल का राजा! आखिर क्यों इतना खास है किंग कोबरा?
Image Credit: Gemini AI

About the Author

Rajveer Chaudhary

Rajveer Chaudhary

राजवीर चौधरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. वह पत्रकारिता में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. साल 2020 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन किया है और समाज शास्त्र से MA की डिग्री ली हुई है. साल 2005 से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अमर उजाला न्यूज पेपर मे करीब डेढ़ साल तक रिपोर्टिंग की. उसके बाद 1 वर्ष तक टीवी 100 मे रिपोर्टिंग की. MH 1 न्यूज, इंडिया न्यूज में काम करने के बाद वह 2020 से अब तक ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.जिला स्तर पर कई बार डीएम, एसपी जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किये जा चुके हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: बरेली को मिली नई जिम्मेदारी
Lucknow news23 min ago
2
Lucknow airport27 min ago
3
Bijnor latest news52 min ago
4
चांदी का भाव1 hr ago
5
Lucknow news1 hr ago