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राजवीर चौधरी/बिजनौर: भारत के सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली सांपों में से एक किंग कोबरा को अक्सर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सटे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और आसपास के वन क्षेत्रों में समय-समय पर इसकी मौजूदगी दर्ज की जाती रही है. हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने एक बार फिर इस विशालकाय और विषैले सांप को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप
किंग कोबरा (Ophiophagus Hannah) दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप माना जाता है. आमतौर पर इसकी लंबाई 10 से 15 फीट तक होती है, जबकि कुछ दुर्लभ मामलों में यह 18 से 20 फीट तक भी बढ़ सकता है. अपने विशाल आकार, फन फैलाने की क्षमता और आक्रामक रक्षात्मक मुद्रा के कारण यह देखने वालों में कौतूहल और भय दोनों पैदा करता है.
खासियत बताने के लिए नाम ही काफी
किंग कोबरा को ‘सांपों का राजा’ कहा जाता है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी विशेषता इसका भोजन है. वैज्ञानिक रूप से इसके नाम का अर्थ ही “सांप खाने वाला” होता है. यह मुख्य रूप से अन्य सांपों का शिकार करता है, जिनमें कोबरा, करैत, रैट स्नेक और कई अन्य प्रजातियां शामिल हैं. जरूरत पड़ने पर यह छोटे अजगरों का भी शिकार कर सकता है.
विशेषज्ञों के अनुसार, एक बार भरपेट भोजन करने के बाद किंग कोबरा कई दिनों तक बिना शिकार किए जीवित रह सकता है. उसका धीमा मेटाबॉलिज्म उसे लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.
बेहद खतरनाक होने के बावजूद इंसानों से दूरी पसंद
वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि किंग कोबरा का जहर तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) को प्रभावित करता है. यदि समय पर उपचार न मिले तो इसके काटने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है. हालांकि यह धारणा सही नहीं है कि इसके एक बूंद जहर से लाखों लोगों की मौत हो सकती है.
असलियत यह है कि किंग कोबरा का जहर शक्तिशाली जरूर होता है, लेकिन यह आमतौर पर इंसानों पर हमला करने से बचता है. अधिकांश मामलों में यह तभी आक्रामक होता है जब उसे खतरा महसूस हो या उसे घेर लिया जाए.
दुनिया का इकलौता सांप जो घोंसले में अंडे देता है
किंग कोबरा की एक और अद्भुत विशेषता इसे बाकी सांपों से अलग बनाती है. यह दुनिया का एकमात्र सांप है जो अंडे देने के लिए पत्तियों और टहनियों से घोंसला तैयार करता है. मादा किंग कोबरा अंडों की रक्षा भी करती है, जो सांपों में बेहद दुर्लभ व्यवहार माना जाता है.
भारत में कहां-कहां पाया जाता है किंग कोबरा?
भारत में किंग कोबरा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में पाया जाता है. कर्नाटक का अगुम्बे क्षेत्र इसकी बड़ी आबादी के कारण “कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया” के नाम से प्रसिद्ध है. इसके अलावा केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भी इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है. उत्तराखंड के कुछ वन क्षेत्रों में भी हाल के वर्षों में इसके देखे जाने की रिपोर्ट सामने आई हैं.
संरक्षण की जरूरत
वन विशेषज्ञों का कहना है कि किंग कोबरा जंगलों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह अन्य सांपों की आबादी को नियंत्रित करता है और खाद्य श्रृंखला का अहम हिस्सा है. इसलिए इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण और उसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.
किंग कोबरा जितना रहस्यमयी और खतरनाक दिखाई देता है, उतना ही महत्वपूर्ण वह प्रकृति के संतुलन के लिए भी है. यही वजह है कि इसे जंगल का असली राजा यानी 'किंग कोबरा' कहा जाता है.