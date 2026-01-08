Advertisement
अमरोहा में आग का तांडव, सन प्लाजा मार्केट में गोदाम जलकर खाक, चपेट में कई दुकानें; ऊंची-ऊंची लपटों ने सबको डराया


Amroha Fire News: अमरोहा नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सन प्लाजा मार्केट में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 20 दुकानें उसकी चपेट में आ गई. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानिये पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:12 AM IST
Amroha Fire News/विनीत अग्रवाल: अमरोहा नगर के बिजनौर मार्ग स्थित सन प्लाजा मार्किट में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब ऊपरी माले में बने गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी. रात करीब दो बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम समेत 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम में रखा कीमती माल जलकर खाक हो गया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ. 

आग लगने से इलाके में हड़कंप
आग लगने से बाजार में हड़कंप मच गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि आग नीचे बनी बाकी दुकानों तक नहीं पहुंची और 3 दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें आग से पूरी तरह सुरक्षित रहीं. जैसे ही ये नजारा सबने देखा तो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए. जान बचाने के लिए दुकानदार बाहर निकल आए. जबकि, आग की ऊंची-ऊंची लपटों को देखकर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. 

कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू
प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. वहीं घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. फिर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आनन-फानन में आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. यह घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अमरोहा-बिजनौर रोड स्थित सन प्लाजा मार्केट की है. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

आग का वीडियो हुआ वायरल
आग की भयावहता का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही 20 दुकानों के जलने की अफवाह फैल गई, लेकिन ज़ी मीडिया मौके से तस्वीरों के साथ स्पष्ट कर रहा है कि सन प्लाजा मार्किट के गोदाम सहित 3 दुकानों को ही नुकसान हुआ है अन्य दुकानें पूरी तरह सुरक्षित हैं. इसकी पुष्टि अमरोहा सीओ अभिषेक यादव ने की है.

क्यों फेमस है सन प्लाजा मार्केट?
आपको बता दें, अमरोहा का सन प्लाजा मार्केट अपनी व्यापारिक गतिविधियों और दुकानों के लिए फेमस है, जो स्थानीय लोगों के लिए खरीदारी का मुख्य केंद्र है. बाजार के अंदर कई छोटी-बड़ी दुकानें हैं, जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू आइटम, बच्चों के लिए खिलौने जैसी चीजों की दुकानें यहां हैं. सबसे बड़ी खासियत यहां की ये है, यहां आपको एक से बढ़कर एक वैरायटी वाले सामान आपके बजट में मिल जाएंगे. यही वजह है कि अमरोहा ही नहीं बल्कि आसपास से भी खरीदार यहां शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं.

