एक तेंदुआ पकड़ा जाता है, दूसरा कहां से आ जाता है? यहां पढ़ें मुरादाबाद के संकट की पूरी कहानी

क्या कहते हैं अधिकारी?

वहीं मामले में जब देर रात गांव मे मौजूद मुरादाबाद की Adm प्रशासन संगीता गौतम से बात की तो उन्होंने पूरे मामले में जानकारी दी. एडीएम ने कहा कि किसानों का खेतों मे जाना पूरी तरह बंद तो नहीं किया जा सकता लेकिन सबसे अनुरोध है कि लोग समूह मे जाएं और वो भी लाठी डंडे हाथ मे लेकर ही जाएं. यहां लगभग 35 गांव प्रभावित है. जिनमें करीब 20 से 25 पिंजरे लगाए जा चुके हैं. यहां भी गांव मे बात करने पर पता चला है की 2 से 3 इस गांव मे तेन्दुए दिख रहे हैं और यहां भी 2 पिंजरे लगाए जा चुके हैं. 2 और मंगाए गए हैं जो गांव के चारों तरफ लगाए जायेंगे.



Adm संगीता गौतम ने इस बात की भी पुष्टि करते हुए कहा कि तेन्दुए ने दिन में ही एक दूसरे परिवार पर हमला किया था. लेकिन वो बच गए थे. किसी को गंभीर चोट नहीं आई लेकिन जब ये महिला परिवार के साथ थी. तब तेन्दुए ने दोबारा हमला किया. क्योंकि महिला वृद्ध थी तो ये खुद को बचा नहीं पाई और दर्दनाक मौत हो गई.