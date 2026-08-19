एक तेंदुआ पकड़ा जाता है, दूसरा कहां से आ जाता है? यहां पढ़ें मुरादाबाद के संकट की पूरी कहानी

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EXPLAINER: मुरादाबाद (विशेषकर ठाकुरद्वारा क्षेत्र) के लगभग 30 गांव इस समय तेंदुए के खौफ के साए में जी रहे हैं.15 दिनों के भीतर 6 तेंदुए रेस्क्यू किए जा चुके हैं, 19 से अधिक पिंजरे लगे हैं और वन विभाग की 6 टीमें लगातार गश्त कर रही हैं. इसके बावजूद खेतों में चारा लेने गई महिला पर हमले से 15 दिनों में दूसरी मौत दर्ज हुई और कुल 6 लोग घायल हुए हैं. यह एक्सप्लेनर सिर्फ 'तेंदुआ पकड़े जाने' की घटनात्मक खबर नहीं है, बल्कि यह बताता है कि सिर्फ पिंजरा लगाना समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं है.
इस Explainer में यह समझाने की कोशिश की जा सकती है कि क्या मुरादाबाद में तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है, क्या उनके प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं, या फिर इंसानी बस्तियां और खेत वन्यजीवों के क्षेत्रों के और करीब पहुंच गए हैं. साथ ही यह भी बताया जा सकता है कि तेंदुए को ट्रैक और रेस्क्यू करने की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण होती है और केवल पिंजरे लगाना क्यों पर्याप्त समाधान नहीं है.
कहानी का मूल फोकस डर और सनसनी से आगे बढ़कर इंसान और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष, उसके कारणों और संभावित समाधानों पर रहेगा. यही पहलू इस विषय को एक सामान्य घटना से आगे ले जाकर एक मजबूत और प्रासंगिक Explainer बनाता है. पढ़िए ये खबर
आंकड़े और वर्तमान स्थिति (The Crisis On Ground)
वन विभाग का एक्शन-19+ पिंजरे, ट्रैप कैमरे, और 6 विशेष टीमें रात-दिन गश्त कर रही हैं. इसके बावजूद नया हमला साबित करता है कि इलाके में तेंदुओं की संख्या उम्मीद से कहीं अधिक है.
आंकड़े: 15 दिन
6 तेंदुए रेस्क्यू
2 मौतें, 6 घायल, 30 गांव प्रभावित
खेत बने तेंदुओं का 'नया ठिकाना' (इंसानों से टकराव क्यों?)
इस मौसम में ऊंचे गन्ने के खेत तेंदुओं के लिए छिपने और शिकार (आवारा पशु, कुत्ते) ढूंढने की सबसे मुफीद जगह बन जाते हैं. गन्ने के खेत और सुरक्षित जगह माने जा जाते हैं.उत्तराखंड के जंगलों और रामगंगा नदी के तटीय इलाकों से सटे होने के कारण तेंदुए आसानी से मैदानी गांवों का रुख कर रहे हैं.
'एक पकड़ा जाता है, दूसरा कहां से आ जाता है?'
तेंदुआ बेहद सतर्क और इंसानी गंध को तुरंत भांपने वाला जानवर है. हर बार पिंजरे में चारा (बकरा/मुर्गा) रखना ही काफी नहीं होता, कई बार तेंदुए पिंजरे के आसपास भटककर निकल जाते हैं. एक तेंदुए को पकड़कर दूर जंगल (जैसे राजाजी या कॉर्बेट क्षेत्र) में छोड़ा जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा तेंदुआ उस खाली टेरिटरी में आ जाता है.
क्या सिर्फ पिंजरे लगाना ही समाधान है?
केवल तेंदुओं को पकड़ना इस समस्या का तात्कालिक हल है. इसके लिए स्थायी समाधान की जरूरत है.खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों के लिए सुरक्षा गाइडलाइन (समूह में जाना, रोशनी का इस्तेमाल, सतर्कता), कॉर्बेट-तराई कॉरिडोर का प्रबंधन और ड्रोन/थर्मल कैमरों से निगरानी ही खौफ को कम कर सकती है.
पकड़ना कठिन क्यों?
तेंदुआ बेहद सतर्क, रात्रिकालीन और इलाके (Territory) को भली-भांति समझने वाला जानवर है.जब एक तेंदुए को पकड़ा या ट्रेंकुलाइज किया जाता है, तो उसकी खाली हुई टेरिटरी पर जंगल या दूसरे खेतों से नया तेंदुआ तुरंत कब्जा कर लेता है.
मानवीय पहलू और आगे की राह
सुबह-शाम खेतों में अकेले जाने पर रोक, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर खौफ, शाम ढलते ही गांवों में सन्नाटा.
स्थायी समाधान की जरुरत
सिर्फ रेस्क्यू के बजाय अर्ली वार्निंग सिस्टम, थर्मल ड्रोन सर्विलांस, गन्ने की कटाई के दौरान विशेष सतर्कता और वन विभाग का दीर्घकालिक कॉरिडोर मैनेजमेंट।
मुरादाबाद में अभी कैसे हैं हालात?
Zee मीडिया की टीम ने देर रात ठाकुरद्वारा के उसी बाहपुर बलिया गांव में Ground Zero पर पहुंची जहां महिला की दर्दनाक मौत हुई, गांवों मे चारों तरफ पुलिस और PAC की टीमों के साथ वन विभाग की टीमें निगरानी मे लगी मिली. लोगों का आलम ये है की वो अब वन विभाग से अलग खुद ही अपनी हिफाज़त करने मे जुट गए हैं. हाथों मे लाठी डंडे और नुकीले हथियार लेकर रात मे निगरानी कर रहे हैं ताकि तेन्दुए अगर अचानक आए भी तो उससे ना सिर्फ गांव को बचाया जा सके बल्कि डट कर उसका सामना कर सके. Zee मीडिया संवाददाता ने जब हाथों मे डंडे लेकर चल रहे लोगो से बातचीत की तो उनका कहना है की अपने परिवारों की रक्षा के लिए अब हम खुद मैदान में हैं तो वहीं वन विभाग कों लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है.
वहीं जब Zee मीडिया की टीम मृतका व्रहमों देवी के घर पहुंची तो गांव मे सन्नाटा और परिवार मे गम का माहौल था.जब परिवार से बातचीत की तो परिवार का कहना था कि वो सभी मृतका के साथ खेत मे काम कर रहे थे वो अकेली नहीं थी. लेकिन तेन्दुए इतने आदमखोर हो गए हैं कि सीधे भीड़ में ही हमला कर रहे है. परिवार के लोगों का कहना है की वो सब चारा काट रहे थे तभी पीछे से तेंदुआ आया और व्रहमों देवी पर हमला कर उनकी गर्दन पर वार कर दिया.जब हम सब उठकर खड़े होकर उसकी तरफ भागे तो वो वहीं छोड़कर भाग निकला. परिवार ने प्रशासन ने मांग की है की या तो तेन्दुए कों पकड़ा जाए या फिर उसको मार दिया जाए ताकि किसी और की जान ना जाए.
क्या कहते हैं अधिकारी?
वहीं मामले में जब देर रात गांव मे मौजूद मुरादाबाद की Adm प्रशासन संगीता गौतम से बात की तो उन्होंने पूरे मामले में जानकारी दी. एडीएम ने कहा कि किसानों का खेतों मे जाना पूरी तरह बंद तो नहीं किया जा सकता लेकिन सबसे अनुरोध है कि लोग समूह मे जाएं और वो भी लाठी डंडे हाथ मे लेकर ही जाएं. यहां लगभग 35 गांव प्रभावित है. जिनमें करीब 20 से 25 पिंजरे लगाए जा चुके हैं. यहां भी गांव मे बात करने पर पता चला है की 2 से 3 इस गांव मे तेन्दुए दिख रहे हैं और यहां भी 2 पिंजरे लगाए जा चुके हैं. 2 और मंगाए गए हैं जो गांव के चारों तरफ लगाए जायेंगे.
Adm संगीता गौतम ने इस बात की भी पुष्टि करते हुए कहा कि तेन्दुए ने दिन में ही एक दूसरे परिवार पर हमला किया था. लेकिन वो बच गए थे. किसी को गंभीर चोट नहीं आई लेकिन जब ये महिला परिवार के साथ थी. तब तेन्दुए ने दोबारा हमला किया. क्योंकि महिला वृद्ध थी तो ये खुद को बचा नहीं पाई और दर्दनाक मौत हो गई.
मुरादाबाद का संकट यह नहीं है कि वन विभाग तेंदुए नहीं पकड़ पा रहा, बल्कि संकट यह है कि मानव आबादी और तेंदुओं का सामना अब जंगलों में नहीं, बल्कि सीधे खेतों में हो रहा है. जब तक गन्ने के खेतों और तराई के जंगलों के बीच के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को प्रबंधित नहीं किया जाएगा, तब तक पिंजरे लगाने के बाद भी नए तेंदुओं की मौजूदगी बनी रहेगी.
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