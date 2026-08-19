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एक तेंदुआ पकड़ा जाता है, दूसरा कहां से आ जाता है? यहां पढ़ें मुरादाबाद के संकट की पूरी कहानी

Moradabad: मुरादाबाद में तेंदुओं का बढ़ता आतंक अब सिर्फ वन विभाग की कार्रवाई या पिंजरे लगाने की खबर नहीं रह गया है. पिछले 15 दिनों में कई तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, 19 से अधिक पिंजरे लगाए गए हैं और छह टीमें लगातार अभियान चला रही हैं, फिर भी हमले रुक नहीं रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेंदुए बार-बार गांवों तक क्यों पहुंच रहे हैं और उन्हें पकड़ने के बावजूद खतरा क्यों बना हुआ है?

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 19, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:21 PM IST
एक तेंदुआ पकड़ा जाता है, दूसरा कहां से आ जाता है? यहां पढ़ें मुरादाबाद के संकट की पूरी कहानी
Image Credit: Ai photo

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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