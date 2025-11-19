नौकरी का चक्कर में परिवार का नाश! पत्नी ने जिद में जिंदगी छोड़ी, तो पति ने वियोग में दे दी जान

Muradabad News: मुरादाबाद में नौकरी को लेकर पति-पत्नी के विवाद ने दुखद रूप ले लिया. पहले पत्नी ने आत्महत्या की, फिर खबर मिलने पर पति ने भी रेलवे लाइन पर जान दे दी. दोनों की मौत से दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए है.
Trending Photos
मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति-पत्नी के बीच नौकरी को लेकर चल रहा विवाद दो मौतों की वजह बन गया. घरेलू कलह इस कदर बढ़ी कि पहले पत्नी ने आत्महत्या कर ली, और कुछ देर बाद जब पति को घटना का पता चला तो उसने भी रेलवे लाइन पर जाकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है, वहीं दोनों के दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, पत्नी घर से बाहर नौकरी करने की इच्छा रखती थी, लेकिन पति इसके सख्त खिलाफ था. इसको लेकर पिछले कई दिनों से दोनों में विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन भी इस मुद्दे पर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ. गुस्से और तनाव में पत्नी ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कुछ देर बाद जब पति को पत्नी की मौत का पता चला, तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया.
रेलवे ट्रैक पर जाकर पति ने भी दी जान
पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति का धैर्य जवाब दे गया. वह घर से निकलकर रेलवे लाइन पर पहुंचा और ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. कुछ ही घंटों के अंदर दो जानें चली गईं और उनके दो छोटे बच्चे बेसहारा हो गए. परिवारजन और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है.
पुलिस ने पंचनामा कर शव सौंपे
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच नौकरी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली. उन्होंने बताया कि फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है.
यह भी पढ़ें : संभल में जुटने लगी हिंदू संगठनों की भीड़, फिर गर्माया जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, भारी पुलिस फोर्स तैनात