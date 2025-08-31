पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग... फिर सनकी पति ने काटी पत्नी की नाक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Muradabad news/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की नाक चाकू से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद वह वहां से फरार हो गया. ऐसा बताया जा रहा कि एक दिन पहले महिला को उसके पति के द्वारा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वह पुलिस के पास आवेदन लेकर गई तो पुलिस ने दोनों में समझौता करवा दिया था और आगे से ऐसा ना करने की बात कही गई.

क्या है पूरा मामला?

महिला थाने से अपनी बेटी संग मायके चली गई थी. जब अगले दिन वह कपड़े लेने के लिए अपने ससुराल में आई. तब पीछे से पति ने चाकू से हमला कर उसकी नाक काट दी. बचाव करने के चक्कर मे महिला का होंठ और हाथ भी चाकू से कट गया, लेकिन जैसे ही पति ने देखा की साथ में पत्नी की मां आई है और बेटी भी दरवाजे पर रो रही है. तो पकड़े जाने के ड़र से वो मौके से फरार ही गया. पति के तलाश में पुलिस लगी हुई है.

पीड़िता की बहन ने क्या बताया?

फिलहाल महिला कों गंभीर हालत मे जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया. जहां से उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टर्स ने उसको हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया. वहीं महिला की बहन रवीना का कहना है कि कल इनका झगड़ा हो गया था. इनके पति इन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा मार रहे थे. जिसके बाद उन्होंने थाने जाकर एफआईआर लिखवाई जहां से इनका फैसला हो गया था. लेकिन अब वो इनकी नाक काट कर चला गया.

वहीं घायल महिला की मां का कहना है कि ये मेरे घर से उठकर गयीं. उन्होंने घर का ताला खोला और जो वहां पेट्रोल पड़ा हुआ था. वो झाड़ू से उसको साफ करने लगी. मुझे दूध की थैली लाने कों पैसे दिए. जब मैं दूध लेकर आयी. तो देखा इसकी लड़की दरबाजे पर रोने लगी है. जब मे उसको देख कर भागी तो अंदर से अपनी बेटी क रोते हुए आवाज सुनी और देखा तो देखा खून बह रहा था.