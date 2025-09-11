घर में मुर्गा नहीं बनेगा... फिर पति ने पत्नी का शव गंगा में बहाया, 10 महीनें पहले हुई थी शादी
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

घर में मुर्गा नहीं बनेगा... फिर पति ने पत्नी का शव गंगा में बहाया, 10 महीनें पहले हुई थी शादी

Amroha News: अमरोहा में पत्नि की मौत के बाद उसका पति और अपने परिवार के साथ मिलकर उसके शव को कपड़े में बांधकर गंगा नदी में बहा दिया. लेकिन जब मौत के पीछे वजह सामने आई तो लोग हैरान हो गए. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:08 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Amroha News/विनीत अग्रवाल:  उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.  जहां पर शादी के महज दस महीने बाद रीना ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. वजह इतनी मामूली कि सुनकर हर कोई हैरान रह जाए. बता दें कि पति द्वारा पत्नी के मना करने के बावजूद मुर्गा बनाया. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के वंशीवाला गांव की है. आरोप है कि पति निगम ने भाई महकार और तहेरे भाई बिजेंद्र के साथ मिलकर रीना के शव को कपड़े में बांधकर गंगा नदी में बहा दिया. घटना 20 अगस्त की बताई जा रही है.

शव को गंगा में बहा दिया
रीना के गायब होने की गुत्थी तब सुलझी जब पति निगम पुलिस की सख्ती से पूछताछ में टूट गया. उसने कबूल किया कि 20 अगस्त की रात वह घर पर मुर्गा लाया और पकाया. पत्नी रीना ने इसका विरोध किया और इससे नाराज होकर उसने फांसी लगा ली. इसके बाद परिवार संग मिलकर रीना के शव को कपड़े में बांधा और गंगा में बहा दिया.

पुलिस का बयान
पुलिस ने पति निगम समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि शव की तलाश गंगा में अब भी जारी है. घटनास्थल से विवाहिता का दुपट्टा भी बरामद हुआ है. सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है और गंगा में शव की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है. 

