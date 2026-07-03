DJ की आवाज तेज की, लोअर के नाड़े से घोंटा गला... अवैध संबंधों के चलते पत्नी का कत्ल; तीन मासूम अनाथ

पढ़िये पूरी दास्तान

मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव शिमलाठेर का है. जहां महेश अपने परिवार के साथ रहता था. महेश के परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं. महेश और मृतका राजवती की शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले करीब साढ़े चार साल से महेश की पत्नी राजवती के अवैध सम्बंध किसी अन्य व्यक्ति से हो गए थे. इन अवैध सम्बंध की जानकरी पति महेश को लग चुकी थी, जिसके बाद आरोपी पति ने कई बार अपने ससुराल वालों यानी अपने साले से उसकी बहन को ले जाने अथवा समझाने को कहा लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद 2 तारीख की रात में दोनों पति-पत्नी में फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. उसने अपने साले को फ़ोन करके पत्नी को ले जाने अन्यथा जान से मार देने की बात कही,लेकिन बात नहीं बनी तो उसी रात बच्चों के सो जाने के बाद आरोपी पति ने पहले तेज आवाज़ मे डीजे बजाया फिर लोवर से नाड़ा निकाला और सीधे पत्नी पर टूट पड़ा और नाड़े से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार डाला. हत्या के बाद पति वहां से फरार हो गया. लेकिन जब घटना खुली और आरोपी अपने बच्चों से मिलने आया तो पुलिस ने उसको धरदबोचा और गिरफ़्तार कर सलाखों के पीछे यानी जेल भेज दिया.