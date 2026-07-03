DJ की आवाज तेज की, लोअर के नाड़े से घोंटा गला... अवैध संबंधों के चलते पत्नी का कत्ल; तीन मासूम अनाथ

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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: मुरादाबाद में पत्नी के किसी और से अवैध सम्बंध हो गए. साढ़े 4 साल तक पति-पत्नी के बीच अवैध संबंधों को लेकर विवाद चलता रहा. और आखिर में जब पत्नी नहीं मानी तो दिन भर झगड़ा हुआ और रात के अंधेरे में पति ने कमरे में पहले तेज आवाज में डीजे चलाया और फिर अपने लोवर का नाड़ा निकाल कर पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पढ़िये पूरी दास्तान
मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव शिमलाठेर का है. जहां महेश अपने परिवार के साथ रहता था. महेश के परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं. महेश और मृतका राजवती की शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले करीब साढ़े चार साल से महेश की पत्नी राजवती के अवैध सम्बंध किसी अन्य व्यक्ति से हो गए थे. इन अवैध सम्बंध की जानकरी पति महेश को लग चुकी थी, जिसके बाद आरोपी पति ने कई बार अपने ससुराल वालों यानी अपने साले से उसकी बहन को ले जाने अथवा समझाने को कहा लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद 2 तारीख की रात में दोनों पति-पत्नी में फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. उसने अपने साले को फ़ोन करके पत्नी को ले जाने अन्यथा जान से मार देने की बात कही,लेकिन बात नहीं बनी तो उसी रात बच्चों के सो जाने के बाद आरोपी पति ने पहले तेज आवाज़ मे डीजे बजाया फिर लोवर से नाड़ा निकाला और सीधे पत्नी पर टूट पड़ा और नाड़े से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार डाला. हत्या के बाद पति वहां से फरार हो गया. लेकिन जब घटना खुली और आरोपी अपने बच्चों से मिलने आया तो पुलिस ने उसको धरदबोचा और गिरफ़्तार कर सलाखों के पीछे यानी जेल भेज दिया.
मृतका की भाभी ने अवैध संबंधों की बात नकारी
मृतका की भाभी अंजलि का दावा है कि हमसे कुछ नहीं बताई, बस हमारा नन्दोई हमारी नंद को गलत साबित कर रहा था. मेरी ननद बेकार नहीं थी. चाहें ये बात पूरे गांव से पूछ लीजिये.
पुलिस के मुताबिक क्या है पूरी घटना
घटना के सम्बंध मे जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि 2 जुलाी को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कुंदरकी क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गयी है. थाना कुंदरकी पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि थाना क्षेत्र के गांव शिमलाठेर में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी गयी है. मामले में हमने मृतका के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एक नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था. अभियुक्त मृतका का पति है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पूछताछ में पति ने बताया कि 13 साल पहले उनकी शादी हुई थी. उसकी पत्नी किसी और से बातें कर रही थी, जो उसको पसंद नहीं था. इसी को लेकर 2 तारीख की रात इन लोगों में कहासुनी हुई और इसी दौरान उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. फिलहाल इसमें मृतका के शव का पंचायत नामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है. आगे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है.