पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. सूचना मिलने पर मंडावली पुलिस, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हत्या से पहले दोनों के बीच हुए विवाद और अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.