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Bijnor Wife Murder Case/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां पर सोमवार को एक घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया. हरिद्वार में नौकरी करने वाली महिला की उसके पति ने कथित तौर पर लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक बरामद कर ली है.
कहां की ये घटना?
दरअसल, ये घटना मंडावली थाना क्षेत्र के मुसेपुर गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, मृतका मीनू और उसके पति पुष्पेंद्र के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी, जिसके चलते मीनू पिछले वर्ष नवंबर से पति से अलग रहकर हरिद्वार में एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी. रविवार को वह करीब छह महीने बाद अपने ससुराल मुसेपुर लौटी थी.
मौके पर ही मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि सोमवार को पति-पत्नी के बीच हरिद्वार जाकर नौकरी जारी रखने को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी पति ने अपना आपा खो दिया और घर में रखी लाइसेंसी 12 बोर डबल बैरल बंदूक से पत्नी पर फायर कर दिया. गोली लगते ही मीनू गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. सूचना मिलने पर मंडावली पुलिस, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हत्या से पहले दोनों के बीच हुए विवाद और अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.
पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर सूचना मिली थी कि मुसेपुर निवासी पुष्पेंद्र ने अपनी पत्नी मीनू को गोली मार दी है. प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. यह घटना एक बार फिर घरेलू विवादों के हिंसक रूप लेने की गंभीर चिंता को सामने लाती है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.