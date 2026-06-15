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छह महीने बाद लौटी पत्नी, नौकरी पर जाने की जिद बनी मौत की वजह; पति ने गोली मारकर की हत्या

Bijnor News: बिजनौर जिले में घरेलू विवाद के दौरान पति ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. हरिद्वार में नौकरी करने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 15, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:23 PM IST
छह महीने बाद लौटी पत्नी, नौकरी पर जाने की जिद बनी मौत की वजह; पति ने गोली मारकर की हत्या
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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