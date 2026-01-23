बिजनौर में पीएम आवास योजना में लाभार्थी से अवैध वसूली! डूडा विभाग के जेई पर रिश्वत लेने का आरोप

राजवीर चौधरी/बिजनौर: यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. गरीबों के पक्के मकान के सपने को साकार करने वाली इस योजना में हजारों रुपये की सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया गया है. यह मामला उस समय उजागर हुआ जब नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने सभासदों के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया.

लगे ये आरोप

यह कार्रवाई सभासद रविशंकर सैनी के आवास पर की गई. आरोप है कि डूडा विभाग से जुड़े जेई जितेंद्र कुमार लाभार्थियों से पैसे लेने के लिए वहां पहुंचे थे. नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने लाभार्थी सुनील कुमार को अपने पास से बीस हजार रुपये की धनराशि देकर जेई को देने के लिए भेजा. इससे पहले नगर अध्यक्ष और उनकी टीम घर के भीतर ही छिप गई. बताया जाता है कि जैसे ही जेई ने लाभार्थी से पैसे लिए, पहले से मौजूद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. इस पूरी घटना को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई.

कार्रवाई की मांग

घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गरीबों से जुड़ी योजनाओं में इस तरह की अनियमितताएं बेहद चिंताजनक हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने बताया कि पिछले करीब एक वर्ष से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं. संबंधित अधिकारी को कई बार समझाया भी गया, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया.

नगर पालिका अध्यक्ष का क्या कहना?

अध्यक्ष के अनुसार इसी कारण स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी, जिसमें संबंधित जेई को पैसे लेने के लिए बुलाया गया. स्टिंग के दौरान जेई द्वारा लाभार्थी से पैसे लिए गए और वही धनराशि मौके पर बरामद भी हुई. नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दे दी गई है और उन्होंने आरोपित के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है. अब देखना यह है कि गरीबों के हित से जुड़ी इस योजना में सामने आए आरोपों पर शासन-प्रशासन क्या कार्रवाई करता है.