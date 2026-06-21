शर्तों के उल्लंघन में पहले ही छिन चुकी है 70 हेक्टेयर जमीन

गौरतलब है कि आजम खान वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं और उनके ट्रस्ट के खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है. इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर बड़ा एक्शन लेते हुए जौहर ट्रस्ट को मामूली दर पर लीज पर दी गई रामपुर की मुर्तजा स्कूल वाली बिल्डिंग और करीब 70 हेक्टेयर सरकारी जमीन को लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में वापस अपने कब्जे में ले लिया था. अब आयकर विभाग के इस ताजा नोटिस ने समाजवादी पार्टी के इस कुनबे की वित्तीय कमर पूरी तरह तोड़ दी है, जिस पर फिलहाल ट्रस्ट के कानूनी सलाहकारों या सपा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.