Add Zee Business As A Preferred Source
App

आज़म खान की मुश्किलें बढ़ीं, जौहर ट्रस्ट को IT का नोटिस, लेनदेन की जांच तेज

IT Action On Azam Khan: सपा नेता आज़म खान पर मुकदमों के अलावा अब आजम खान के ट्रस्ट पर भी संकट मंडराता नजर आ रहा है. मौलाना जौहर ट्रस्ट से ही आज़म खान रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं. अब इनकम टैक्स विभाग ने ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ियों को लेकर नोटिस जारी किया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 21, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:57 AM IST
आज़म खान की मुश्किलें बढ़ीं, जौहर ट्रस्ट को IT का नोटिस, लेनदेन की जांच तेज
Image Credit: rampur news

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अवैध खनन से जुड़े रिश्वत का ऑडियो वायरल, एसपी ने दो सिपाहियों को किया सस्पेंड
Fatehpur News22 min ago
2
Rampur News39 min ago
3
Agra News45 min ago
4
Unnao News1 hr ago
5
Ayodhya news1 hr ago