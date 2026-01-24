Advertisement
Bijnor News: गीजर चलाने वाले ध्यान दें! बंद बाथरूम में फैली गीजर गैस, नहाने गई छात्रा को नहीं मिला चिखने तक का मौका

Bijnor News: बिजनौर जिले में गैस गीजर एक छात्रा के लिए काल बन गया. जिसने 17 वर्षीय छात्रा जिंदगी निगल ली. दरअसल, भागूवाला गांव में नहाने के दौरान गैस गीजर से निकली गैस की वजह से छात्रा की मौत हो गई है. जिससे पूरा परिवार सदमे में है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:57 AM IST
Bijnor News/ राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मंडावली थाना क्षेत्र के भागूवाला गांव में नहाने के दौरान गैस गीजर से निकली गैस की वजह से एक 17 वर्षीय छात्रा की जान चली गई. हादसा इतना खामोशी से हुआ कि पीड़िता को मदद के लिए पुकारने का मौका तक भी नहीं मिला.

कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?
जानकारी के मुताबिक, भागूवाला गांव निवासी शाकिर की बेटी शुभाना अंजुम (17) सेंट मेरीज इंटर कॉलेज, मंडावली में इंटरमीडिएट की छात्रा थी. बुधवार को विद्यालय से लौटने के बाद वह दोपहर करीब साढ़े तीन बजे नहाने के लिए बाथरूम में गई. बाथरूम के भीतर गैस से चलने वाला गीजर लगा था. माना जा रहा है कि सीमित स्थान में गैस भरने के कारण शुभाना का दम घुट गया और वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ी.

चिकित्सकों ने छात्रा को किया मृत घोषित
जब काफी समय बीत जाने के बाद भी छात्रा बाहर नहीं आई, तो परिजनों ने उसे आवाज दी, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो घबराए परिजनों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया. जब उन्होंने नजारा देखा तो वो हैरान परेशान हो गए. शुभाना बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी. आनन-फानन में घबराए परिजनों ने उसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला और बिना देरी किए मंडावली के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बेटी की मौत से सदमे में परिवार
इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. बेटी की असमय मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में हैं. वहीं, गांव में भी शोक का माहौल है. शुभाना के निधन की सूचना मिलते ही सेंट मेरीज इंटर कॉलेज मंडावली में गुरुवार को शोक सभा आयोजित की गई. विद्यालय प्रशासन ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अवकाश घोषित कर दिया.

लापरवाही जान पर भारी
मृतका के शिक्षकों ने बताया कि शुभाना एक मेहनती, शांत स्वभाव और मेधावी छात्रा थी, जिसकी अचानक हुई मृत्यु से सभी स्तब्ध हैं. यह घटना एक बार फिर गैस गीजर के सुरक्षित इस्तेमाल और सही वेंटिलेशन की जरूरत को उजागर करती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है. अगर आप भी ठंड में गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरुरत है.

