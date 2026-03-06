Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

ईरान-इजराइल की लड़ाई, संभल के हैंडीक्राफ्ट कारोबार पर मुसीबत आई, हजारों कारीगरों की रोजी-रोटी पर संकट

Iran Israel War Impact: ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग जारी है. जिसका गहरा असर अब उत्तर प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस पर पड़ने लगा है. इस लड़ाई ने सप्लाई चेन में रुकावट डाली है. शिपमेंट रोक दिए हैं और पेमेंट की दिक्कतें पैदा कर दी हैं, जिससे सामान फंसा हुआ है. संभल के कारोबारी क्या कह रहे हैं पढ़िए....

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 09:33 AM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Iran Israel War Impact: ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है. दोनों देशों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. इस युद्ध ने केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति को ही नहीं, बल्कि भारत के कई कारोबार पर भी असर डाला है. जिनमें उत्तर प्रदेश के संभल जिले का हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी शामिल है. इससे जुड़े व्यापारी और कारीगर इस जंग के संभावित आर्थिक असर को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. करीब 25000 हैंडीक्राफ्ट कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है.
 
युद्ध का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर असर
युद्ध ने करीब 20-22 साल से चल रहे अलाउद्दीन के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस पर बहुत बुरा असर डाला है. यहां सजावटी सामान, बक्से, गिफ़्ट आइटम और टेबल एक्सेसरीज बनते थे. इस लड़ाई ने सप्लाई चेन में रुकावट डाली है. शिपमेंट रोक दिए हैं और पेमेंट की दिक्कतें पैदा कर दी हैं, जिससे सामान फंसा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं. हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ताहिर सलामी और नसीम अख्तर, जिनका बिजनेस लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट पर फोकस करता है. 

लड़ाई जारी रही तो होगा बड़ा नुकसान
दोनों ही इस स्थिति पर चिंता जता रहे हैं. युद्ध ने खास तौर पर खाड़ी देशों, यूरोप और US के ऑर्डर पर असर डाला है. खरीदार या तो ऑर्डर रोक रहे हैं या कैंसल कर रहे हैं. हाल ही में दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी लगी थी, जिससे कारोबारियों को बिजनेस बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन उस पर भी असर पड़ा है. दोनों बिजनेसमैन युद्ध खत्म होने से अपने बिजनेस को फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर लड़ाई जारी रही तो उन्हें काफी नुकसान होगा.

संभावित बड़े नुकसान के लिए तैयार
क्राफ्ट इंडिया के सुहेल परवेज का कहना है कि मिडिल ईस्ट युद्ध निश्चित रूप से बिज़नेस पर असर डालेगा, जिससे देरी और पेमेंट की दिक्कतें होंगी. इतना ही नहीं यूरोपियन कस्टमर्स में भी कन्फ्यूजन है. कुल मिलाकर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वेट-एंड-वॉच की स्थिति में है. ये इंडस्ट्री सबसे अच्छे की उम्मीद कर रही है, लेकिन संभावित बड़े नुकसान के लिए तैयार है. बताया जा रहा है कि हर साल करीब 400 करोड़ से ज्यादा का कारोबार संभल में होता था.

यह भी पढ़िए: अयातुल्लाह अली खामेनेई की पुश्तैनी विरासत संभाल रहा यूपी का ये गांव! पढ़ें ईरान के सर्वोच्च नेता की यहां से जुड़ी जड़ें

