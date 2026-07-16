भ्रष्टाचार की नींव पर नहीं होता भविष्य का निर्माण... जानें जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में किस तरह नियमों को ताख पर रखा गया

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आरडीए के समक्ष सुनवाई में विश्वविद्यालय पक्ष अपनी कोई दलील सही साबित नहीं कर सका. सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय प्रबंधन ने दलील दी थी कि जिस समय इन इमारतों का निर्माण हुआ, तब वह क्षेत्र (सींगनखेड़ा गांव) रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन आरडीए प्रशासन ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया, क्योंकि उस समय यह क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन था, जो तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी थी. विश्वविद्यालय ने जिला पंचायत से केवल दो भवनों के नक्शे पास कराए, जिससे यह साबित होता है कि प्रबंधन को निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता की पूरी जानकारी थी. इसके बावजूद बाकी 38 भवनों का निर्माण बिना अनुमति के कराया गया, जो इसे पूरी तरह गैर-कानूनी बनाता है.



तीसरा प्रमुख बिंदु यह है कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का पालन करते हुए कानूनी रूप से किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले प्रभावित पक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना अनिवार्य होता है. इस मामले में आरडीए ने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रबंधन को बाकायदा नोटिस जारी किया था. 8 जुलाई को विश्वविद्यालय की तरफ से लिखित जवाब दाखिल किया गया और 15 जुलाई को उनके वकीलों की मौजूदगी में व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई. सभी साक्ष्यों और रिकॉर्ड्स की जांच के बाद ही यह आदेश पारित किया गया, जो इसे न्यायिक रूप से मजबूत बनाता है.