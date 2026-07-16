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भ्रष्टाचार की नींव पर नहीं होता भविष्य का निर्माण... जानें जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में किस तरह नियमों को ताख पर रखा गया

Jauhar University: रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने यूनिवर्सिटी कैंपस के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर इन्हें गिराने का निर्देश दिया गया है. समाजवादी पार्टी भले इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही हो, लेकिन इस आदेश के पीछे प्रशासनिक व कानूनी तौर पर दिए गए तर्क बेहद ठोस हैं, जिन्हें दरकिनार किया जाना आसान नहीं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 16, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:16 PM IST
भ्रष्टाचार की नींव पर नहीं होता भविष्य का निर्माण... जानें जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में किस तरह नियमों को ताख पर रखा गया
Image Credit: फाइल फोटो

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