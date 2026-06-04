RLD Mission 2027: मुरादाबाद में आज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की विशाल रैली, चुनावी शंखनाद के साथ पश्चिमी यूपी में भरेंगे हुंकार!

आकाश शर्मा/मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में आज यानी 4 जून को मुरादाबाद में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह (जयंत चौधरी) एक विशाल रैली को संबोधित करने पहुंच रहे हैं. पार्टी जिले में अपना जनाधार मजबूत करने और गठबंधन में हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों के लिहाज से इस रैली को बेहद अहम माना जा रहा है. इस रैली में जयंत चौधरी के साथ यूपी सरकार मे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, RLD के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी एवं बिजनौर के सांसद चन्दन चौहान शामिल होंगे.

सनातन धर्म हिंदू इंटर कॉलेज मैदान में RLD की विशाल रैली

रालोद की यह विशाल रैली मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में स्थित सनातन धर्म हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित की जा रही है. रैली का समय दोपहर 2 बजे तय किया गया है, जिसके लिए मैदान में भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. जयंत चौधरी इस मंच से आगामी 2027 के चुनावों के लिए पार्टी का रोडमैप सामने रख सकते हैं.

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कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और सांसद चंदन चौहान भी रहेंगे मौजूद

इस मेगा रैली में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी और बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चंदन चौहान भी विशेष रूप से शामिल होंगे. रालोद के इन सभी दिग्गज नेताओं का एक साथ मुरादाबाद के मंच पर जुटना यह साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी इस क्षेत्र में अपने सांगठनिक ढांचे और जनाधार को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है.

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