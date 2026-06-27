अपने घर जाकर रहो... घर जमाई जीजा साले की बात पर भड़का; रात को नींद में चाकू से गोदकर मार डाला

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बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर में शख्स ने घरेलू बातों को लेकर विवाद के चलते अपने 23 वर्षीय साले की चाकू से गोद कर हत्या कर दी. आरोपी 6 साल से घर जमाई बनकर ससुराल में रह रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा निवासी 25 वर्षीय सचिन पुत्र रामअवतार का अपने जीजा से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था. विवाद भी कोई जमीन-जायदाद का नहीं मामूली घरेलू बातों का था. परिजनों के मुताबिक आरोपी पिछले करीब छह वर्षों से घर जमाई के रूप में ससुराल में रह रहा था. उसकी पत्नी बिजनौर स्थित एक धागा फैक्ट्री में काम करती थी, जिसका वह विरोध करता था, जबकि सचिन अपनी बहन के काम पर जाने का समर्थन करता था, जिससे दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी.
सोते हुए साले पर जीजा ने चाकू से किया हमला
बताया गया कि शुक्रवार रात भी इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ. बाद में दोनों घर की छत पर सोने चले गए. तड़के करीब तीन बजे सचिन की चीख सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो देखा कि आरोपी उस पर चाकू से हमला कर रहा था. परिजनों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया.
मृतक के परिजन ने बताया
मृतक के परिजन शिवम ने बताया को जीजा-साले में खाते-पीते वक्त घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया था. सचिन अपने जीजा से कहता था कि अपने घर चले जाओ यहां मत रहो, इसी बात से उसका जीजा से विवाद चल रहा था. रात को सोते वक्त सचिन पर उसके जीजा ने चाकू से हमला कर दिया और उसे मार डाला, आरोपी जीजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
आकांक्षा गौतम, CO नजीबाबाद ने बताया
"27 जून सुबह साढ़े चार बजे किरतपुर थाना को सूचना मिली थी कि गांव भनेड़ा निवासी 25 वर्षीय सचिन पुत्र रामअवतार की उसके जीजा ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी है. सूचना प्राप्त होती ही थाना पुलिस और मैं फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है. परिजनों से घटना को लेकर शिकायत प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है."