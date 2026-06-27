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अपने घर जाकर रहो... घर जमाई जीजा साले की बात पर भड़का; रात को नींद में चाकू से गोदकर मार डाला

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घरेलू विवाद में जीजा ने सोते समय अपने 23 वर्षीय साले की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. घटना से गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

Written ByRajveer Chaudhary
Published: Jun 27, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:07 PM IST
अपने घर जाकर रहो... घर जमाई जीजा साले की बात पर भड़का; रात को नींद में चाकू से गोदकर मार डाला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rajveer Chaudhary

Rajveer Chaudhary

राजवीर चौधरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. वह पत्रकारिता में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. साल 2020 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन किया है और समाज शास्त्र से MA की डिग्री ली हुई है. साल 2005 से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अमर उजाला न्यूज पेपर मे करीब डेढ़ साल तक रिपोर्टिंग की. उसके बाद 1 वर्ष तक टीवी 100 मे रिपोर्टिंग की. MH 1 न्यूज, इंडिया न्यूज में काम करने के बाद वह 2020 से अब तक ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.जिला स्तर पर कई बार डीएम, एसपी जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किये जा चुके हैं.

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