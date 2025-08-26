'उनको अहंकार हो गया है...' रामभद्राचार्य- प्रेमानंद महाराज विवाद पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी का बड़ा बयान
'उनको अहंकार हो गया है...' रामभद्राचार्य- प्रेमानंद महाराज विवाद पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी का बड़ा बयान

Bijnor News: रामभद्राचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज के विवाद को लेकर अब जूना अखांडा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने रामभद्राचार्य को निशाने पर लिया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:12 AM IST
Rambhadracharya Premanand Maharaj controversy
Rambhadracharya Premanand Maharaj controversy

बिजनौर/राजवीर चौधरी: यूपी के बिजनौर जिले में जूना अखांडा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप और रामभद्राचार्य और प्रेमानन्द महाराज विवाद को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर कहा कि संत की वाणी और भाषा में अहंकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया से दूर होना चाहिए.

'लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति नहीं'
स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज सोमवार देर शाम को एक निजी कार्यक्रम में बिजनौर पहुंचे.पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, "लिव-इन-रिलेशनशिप भारत की संस्कृति नहीं है, ये पाश्चत्य की ये देन है. उन्होंने कहा मनुष्यता की भी ये संस्कृति नहीं है, ये तो वाहयत पना है. अगर साथ रहना है तो विवाह कीजिए, समाज ने विवाह की परंपरा दी है. विवाह कर साथ रहने पर कोई मना नहीं करता है."

'लड़का और लड़की दोनों दोषी'
आगे कहा, "भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जो मान्यता दी है, ये भी गलत है. क्योकि ये किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती है. लिव-इन-रिलेशनशिप को वैध नहीं ठहरा सकते है. लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का और लड़की दोनों दोषी है. जो लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर संतों के विरोध में उतरे हैं वह मूर्ख है. कहीं न कहीं वह नैतिकता का पालन करने वाले, संस्कारों का पालन करने वाले, सदाचार के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं. जो मानवीय सदगुणों की रक्षा करने वाला होगा, वो इसका समर्थन नहीं करेगा."

रामभद्राचार्य और प्रेमानंद विवाद पर प्रतिक्रिया
रामभद्राचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज के विवाद को लेकर कहा कि रामभद्राचार्य जी कुछ ज्यादा ही विद्वान हो गए हैं. संत की वाणी और भाषा में अहंकार नहीं होना चाहिए. रामभद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी की है, वह वास्तव में एक संत के व्यवहार के अनुकुल नहीं है."

युवाओं को क्रिकेट-बॉलीवुड से दूर रहने का संदेश
उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया से दूर होना चाहिए. क्रिकेट आज पूरी तरह से सट्टा हो गया है और बॉलीवुड करैक्टर लैस हो गया है, वहां कोई करैक्टर नहीं है. वहां सब पैसे के लिए काम करते है, पैसे के लिए कपड़े तक उतार देते है. ये युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते है. युवाओं के आदर्श देश और विश्व के महान वैज्ञानिक होने चाहिए या जिन्होने समाज के लिए बड़े कार्य किए हो. युवाओं को धर्म और आध्यात्म से जुड़ना चाहिए. युवाओं को श्रीमद भगवत गीता को पढ़ना चाहिए.

भगवत गीत को घोषित करें राष्ट्रीय ग्रंथ
उन्होंने कहा कि श्रीमद भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए. भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में भगवत गीता और उपनिषद् का कोर्स होना चाहिए. वर्तमान में विदेशों में भी भगवत गीता और संस्कृत की मान्यता बढ़ रहीं है. भारत को भी संस्कृत, संस्कृति, आध्यात्म और धर्म इस पर अग्रसर होना चाहिए.

क्या नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे? प्रेमांनद महाराज के बाद रामभद्राचार्य ने बाबा नीम करौली पर दिया ये जवाब

ये भी पढ़ें: जौनपुर के गिरिधर मिश्रा कैसे बने रामभद्राचार्य? प्रेमानंद महाराज को चुनौती देने पर भड़का संत समाज

 

 

