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मुरादाबाद में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए QR कोड व्यवस्था लागू, भोजन की शुद्धता पर भी रहेगी नजर

कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही के लिए मुरादाबाद जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है. प्रशासन द्वारा कांवड़ मार्गों पर विशेष डिजिटल QR कोड (QR Code) व्यवस्था लागू की गई है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 01, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:32 AM IST
मुरादाबाद में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए QR कोड व्यवस्था लागू, भोजन की शुद्धता पर भी रहेगी नजर
Image Credit: Moradabad News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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