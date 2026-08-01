मुरादाबाद में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए QR कोड व्यवस्था लागू, भोजन की शुद्धता पर भी रहेगी नजर

कब शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट करने और उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी. माना जाता है कि त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर गंगा स्नान कराया था. वहीं से पवित्र जल लाने की यह परंपरा शुरू हुई।परशुराम जी द्वारा जलाभिषेक: एक अन्य मान्यता के अनुसार, भगवान परशुराम ने सबसे पहले पुरा महादेव (बागपत) में कांवड़ से गंगाजल लाकर शिवजी का अभिषेक किया था.