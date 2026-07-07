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संभल में कांवड़ रूट पर QR कोड अनिवार्य, मंत्री जे.पी.एस. राठौर बोले- पहचान छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई

Sambhal Kanwar Yatra QR Code: संभल के प्रभारी मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने कहा कि कांवड़ रूट के सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:35 PM IST
संभल में कांवड़ रूट पर QR कोड अनिवार्य, मंत्री जे.पी.एस. राठौर बोले- पहचान छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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