संभल में कांवड़ रूट पर QR कोड अनिवार्य, मंत्री जे.पी.एस. राठौर बोले- पहचान छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई

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संभल/सुनिल सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार, सहकारिता) जे.पी.एस. राठौर ने कांवड़ रूट पर स्थित सभी रेस्टोरेंट और ढाबों पर QR कोड अनिवार्य किए जाने को लेकर एक बड़ा और सख्त बयान दिया है. चन्दौसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि सरकार के इस आदेश का पालन हर हाल में कराया जाएगा और पहचान छिपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने स्पष्ट कर दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर QR कोड लगाना ही होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी दुकानदार या संचालक की पहचान जानना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. ऐसे में इस नियम का विरोध करना समझ से परे है.
संभल जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि संभल के कांवड़ रूट पर भी इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा. जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या काम में अड़चन डाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पहचान छिपाकर दुकानें सजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहले संभल की पहचान 'उपद्रवियों के जिले' के तौर पर होती थी, लेकिन अब सख्त एक्शन के कारण इसकी चर्चा एक 'उत्सव के जिले' के रूप में होती है.
उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जनता को भरोसा दिलाया कि संभल में कांवड़ यात्रा पूरी आस्था, सुरक्षा और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जाएगी. प्रभारी मंत्री के इस रुख से साफ है कि प्रशासन कांवड़ रूट पर पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होना तय है.
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