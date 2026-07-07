संभल में कांवड़ रूट पर QR कोड अनिवार्य, मंत्री जे.पी.एस. राठौर बोले- पहचान छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई

संभल जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि संभल के कांवड़ रूट पर भी इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा. जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या काम में अड़चन डाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पहचान छिपाकर दुकानें सजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहले संभल की पहचान 'उपद्रवियों के जिले' के तौर पर होती थी, लेकिन अब सख्त एक्शन के कारण इसकी चर्चा एक 'उत्सव के जिले' के रूप में होती है.