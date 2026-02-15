अमरोहा में महाशिवरात्रि पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस के सामने शिव भक्तों पर हुआ पथराव, 29 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

Amroha Crime News: अमरोहा में कांवड़ शिविर के पास शिव भक्तों पर पथराव हुआ है. जिसमें सिपाही समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने 29 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है. इस मामले में बजरंग दल ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
Amroha Crime News/ विनीत अग्रवाल: अमरोहा नगर के मोहल्ला छेवड़ा में कांवड़ियों के शिविर के पास हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. मारपीट और पथराव की इस घटना में एक सिपाही समेत कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने चार नामजद समेत कुल 29 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. घटना के बाद पुलिस इलाके में पैनी नजर बनाए हुए है.
क्या है ये पूरा मामला?
यह घटना महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले की है. पुलिस को शिकायत करने वाले अभिषेक सैनी ने बताया कि शनिवार रात करीब 9 बजे शिव मंदिर के पास कांवड़ियों का जत्था विश्राम कर रहा था. इसी दौरान दूसरे मोहल्ले से आए कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा शिविर के पास केक काटकर पार्टी की जा रही थी. जहां हिंदुओं को गाली दी जा रही थी. उल्टा सीधा कहा जा रहा था, जिसका विरोध किया गया तो आरोपी मुस्लिम युवको और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हो गई.
शिव भक्तों पर हुआ पथराव
उन्होंने आगे बताया कि देखते ही देखते कहासुनी मारपीट और पथराव में बदल गई. मोहल्ला निवासी अभिषेक सैनी के अनुसार, आरोपित युवक काफी दूर के रहने वाले हैं और विवाद के दौरान महिलाओं और युवकों के साथ भी मारपीट हुई. घटना के दौरान मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट आई. सभी का अस्पताल में उपचार कराया गया.
29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस के मुताबिक, अभिषेक सैनी की तहरीर पर इमरान, मुकीम, यूनिस अली और मोहम्मद जाहिद समेत चार नामजद व 25 अज्ञात सहित 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
अमरोहा पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. इस घटना को लेकर बजरंग दल के मेरठ प्रांत के गौ रक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
बजरंग दल ने सख्त कार्रवाई की मांग की
बजरंग दल के मेरठ प्रांत के गौ रक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत ने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दूसरे मोहल्ले से आकर कांवड़ शिविर को निशाना बनाने की घटना गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है और प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए.
